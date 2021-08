Stone abre nova edição de seu maior programa de recrutamento

A Stone abre inscrições nesta segunda-feira, 2, para a segunda edição do Recruta Stone em 2021, a 14ª do programa de recrutamento sem pré-requisitos.

Embora apenas poucas pessoas sejam vencedoras do programa, o processo é a principal porta de entrada da empresa. Na edição no início de 2021, foram pouco mais de 300 contratados ao longo do programa.

No ano passado, foram 100 mil inscritos e mais de 800 contratados. Qualquer pessoa pode se inscrever, pois não há requisitos como inglês, idade, curso ou até diploma.

Com essa característica peculiar para atrair talentos, a edição atual traz algumas novidades para trazer agilidade e melhorar a experiência dos candidatos.

As etapas iniciais, sem interação com os funcionários da Stone, serão às cegas. A principal mudança aí será a retirada da apresentação por vídeo dos candidatos.

Livia Kuga, responsável pelo Recruta Stone, explica as mudanças no programa como formas de reforçar a cultura da Stone e ainda garantir o conforto dos candidatos, permitindo maior autenticidade em sua participação.

“Para os profissionais, [o vídeo] não é uma experiência tão positiva. E não queremos que as pessoas sejam selecionadas por coisas que não sejam as competências que buscamos com nossa cultura de inteligência, energia e integridade”, diz.

Depois disso, mais uma mudança: etapa seguinte acontecerá em três dias. Os candidatos passarão por uma maratona junto com os funcionários da empresa.

Os dias vão se dividir em:

Dia 1: Dinâmica e feedback

Dia 2: Entrevista 1 e feedback

Dia 3: Entrevista 2 e feedback

“Sou uma grande defensora da experiência dos candidatos. Cada negativa ou indiferença, não dar nenhum feedback, vai deixando a pessoa mais desmotivada. Para mim, a questão de dar feedback é um respeito. Se a pessoa investiu horas da vida dela com você, dar o retorno é o mínimo”, afirma Kuga.

E a novidade mais impactante do programa é que os candidatos aprovados serão contratados logo na sequência das entrevistas. E então, todos participarão de uma imersão de dois meses para aprofundar suas competências com aulas, mentoria e um projeto para executar.

“Essa será a grande troca do programa. Já dentro da empresa, a pressão é menor. A expectativa é que a gente consiga investir mais tempo com a pessoa”.

Kuga explica que o programa ficou mais curto, embora o tempo para a final do Recruta não tenha diminuído.

Com o processo online e mais o uso de inteligência artificial, eles diminuíram o tempo para a parte mais mecânica do processo de triagem. E o tempo de sobre vai ser investido de volta na parte mais humana, a imersão.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de agosto pelo site do programa.

Confira três dicas da Livia Kuga para participar de processos seletivos:

Foco no autoconhecimento: “O que gosta? O que não gosta? Por que você toma as decisões que toma? Quais são seus grandes marcos na vida? O que levou em consideração para esses momentos serem tão importantes? Perguntas assim estão presentes no nosso questionário e podem ajudar no preparo para o processo. Mas o autoconhecimento é um trabalho pessoal”. Conhecimento sobre a Stone (ou sobre as empresas que gostaria de trabalhar): “O que fazemos, qual nosso propósito e história, o que as pessoas que trabalham aqui acham da empresa... A pessoa precisa de curiosidade para entender mais sobre a empresa. E aviso para quem tenta vários processos ao mesmo tempo: não dá tempo de fazer isso e focar em todos. Se aprofunde nas empresas que realmente te interessam e você terá mais chance de ser aprovado”. Qual sua intersecção com a empresa: “Esse é o pulo do gato para ser contratado. Não só na Stone. Quais as intersecções que você tem com a vaga? O que você tem a oferecer e o que a empresa precisa? Esse alinhamento natural é a chave. O nosso recrutamento foi desenhado para revelar isso”.

Para reforçar o gosto que a companhia tem por conhecimento, a Stone organizou um biblioteca que está disponível para qualquer um. Quem for seguir a dica número dois da Livia pode se preparar através da Stone Educa.