Por que as ferramentas de IA querem que você digite cada vez menos — e fale cada vez mais

A evolução recente dos modelos de IA tornou a interpretação da fala humana uma das aplicações mais precisas da tecnologia.

Entre as soluções que ganharam tração está a Willow, ferramenta criada para transformar a voz em um meio mais rápido de comunicação no trabalho.

Agora, a empresa lança uma versão para iOS que permite ditar textos em qualquer aplicativo, com edição imediata, um movimento que destaca como a inteligência artificial está remodelando fluxos de escrita em múltiplos setores. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A proposta da Willow é simples: permitir que o usuário fale, veja o texto surgir na tela e faça ajustes com o teclado completo integrado.

Diferente de concorrentes como Wispr Flow, que oferece apenas teclas numéricas, o teclado da Willow facilita correções rápidas, alterna entre digitação e voz sem troca de interface e suporta mais de 100 idiomas.

A ferramenta também permite definir vocabulários próprios e adaptar estilos de escrita para contextos profissionais distintos, como e-mails, documentos e mensagens.

Criada por Allan Guo e Lawrence Liu, ex-alunos de Stanford, a startup passou por diferentes ideias, incluindo uma solução para clínicas de assistência, até observar o uso crescente de “escribas de voz” na rotina médica.

A constatação levou os fundadores a apostar no potencial da IA para auxiliar profissionais fora do ambiente de reuniões, onde boa parte da comunicação de trabalho acontece.

A empresa usa modelos baseados no Llama, da Meta, ajustando formatação e estilo para reduzir intervenções manuais.

Desde o lançamento, a base de usuários cresce 50% ao mês, e grandes companhias como Uber, Heidi Health e Zego já utilizam o serviço com dicionários personalizados para equipes.

