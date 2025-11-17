Carreira

Precisando espairecer? Use esses prompts para encontrar (ou desenvolver) hobbies

Com comandos direcionados, a inteligência artificial pode ajudar usuários a explorar interesses, descobrir atividades compatíveis com sua rotina

Prompts certos, hobbies reais (Westend61/Getty Images)

Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h10.

Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 07h36.

Seja para reduzir o estresse, aumentar a criatividade ou simplesmente retomar o prazer em atividades pessoais, o ChatGPT pode servir como um guia para mapear interesses, sugerir possibilidades e ajudar a desenvolver novos hábitos de lazer.

Confira alguns comandos que podem auxiliar nesse processo:

1. Para descobrir hobbies alinhados ao seu estilo de vida

Exemplo de prompt:
“Faça uma lista de hobbies que combinem com alguém que tem essa rotina e esses interesses: [descreva sua rotina, preferências e objetivos pessoais].”

Com esse comando, a IA identifica padrões e oferece sugestões personalizadas, levando em conta seu ritmo diário, nível de energia e preferências individuais.

2. Para aprofundar um hobby que você já tem curiosidade em tentar

Exemplo de Prompt:
“Quero começar o hobby de [insira o nome]. Me diga o que fazer primeiro, o que preciso saber antes de começar, se combina com meu perfil [se descreva], quais materiais necessários comprar e acompanhar o meu progresso.”

Esse prompt ajuda a estruturar o início da jornada. A IA pode detalhar materiais, passos iniciais, formas de prática e diferentes níveis de complexidade. Assim, o usuário ganha clareza, evita a sensação de “não sei por onde começar” e cria um caminho mais realista para transformar curiosidade em hábito.

3. Para criar um plano semanal de lazer

Exemplo de Prompt:
“Monte uma programação semanal de atividades para relaxar e estimular minha criatividade, considerando que tenho disponível [insira aqui o tempo] por dia.”

O objetivo é organizar o tempo de forma leve, sem pressão. A IA pode sugerir uma combinação equilibrada de descanso, expressão criativa e movimento, evitando a sensação de sobrecarga e ajudando o usuário a transformar o lazer em parte estruturada — e prazerosa — da rotina.

