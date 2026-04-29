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Lula não deve indicar outro nome após Senado rejeitar Messias ao STF, dizem aliados

A rejeição do nome de Messias é considerada por aliados uma derrota maiúscula de Lula e uma humilhação da articulação política da gestão petista

Lula: petista sofreu uma derrota histórica com a rejeição do nome de Messias (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Lula: petista sofreu uma derrota histórica com a rejeição do nome de Messias (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20h04.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 20h08.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia sinalizado a aliados que não indicaria outro nome caso o Senado rejeitasse sua indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O relator da indicação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Weverton Rocha (PDT-MA), aliado do governo, afirmou na noite desta quarta-feira, 29, que Lula lhe disse que não vai mandar outro nome neste ano. Com isso, a indicação ficaria para o próximo mandato.

A rejeição do nome de Messias, fato inédito desde 1894, quando o Senado desaprovou cinco indicações feitas pelo então presidente Floriano Peixoto, é considerada por aliados uma derrota maiúscula de Lula e uma humilhação da articulação política, comandada há menos de um mês pelo ministro José Guimarães, ex-líder do governo na Câmara.

Líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) deixou o Senado logo depois da derrota, em direção ao Palácio da Alvorada para conversar com o presidente.

A rejeição pegou os governistas de surpresa, uma vez que os cálculos de Weverton e da Secretaria de Relações Institucionais eram de uma aprovação "raspando", com algo próximo dos 45 votos.

A oposição bolsonarista, que comemorou a rejeição como se vitória eleitoral fosse, também rejeita a ideia de uma nova indicação.

Pela norma, o presidente poderia enviar ao Congresso um novo nome, mas a avaliação de parlamentares, tanto da base aliada quanto da oposição, é de que não há clima para a discussão.

Preocupa os aliados de Lula, agora, a crise sem precedentes na relação do governo com o Congresso que se estabelece diante da rejeição de Messias.

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