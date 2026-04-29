Aos 100 anos, maior supermercado do Ceará fatura R$ 1,8 bilhão

Repórter de Negócios
Publicado em 29 de abril de 2026 às 19h00.
O Ceará tem um dos mercados de varejo alimentar mais competitivos do Nordeste. Diferentemente de outros estados em que uma única rede domina, o cenário cearense é liderado pelo Grupo São Luiz, Cometa e Frangolândiade que faturam mais de R$ 1 bilhão cada e disputam o consumidor em diferentes formatos.
As dez maiores redes do estado somaram R$ 8,9 bilhões em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.
A pressão das redes nacionais é constante. Carrefour e Assaí mantêm presença forte em Fortaleza, enquanto o Grupo Mateus, do Maranhão, avança com unidades em cidades cearenses. As redes locais respondem com ajustes de mix, programas de fidelidade e novos formatos, como o atacarejo, modelo híbrido entre atacado e varejo.
“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, diz João Galassi, presidente da ABRAS.
A liderança é da Distribuidora de Alimentos Fartura, controladora dos Mercadinhos São Luiz (agora rebatizada como São Luiz Supermercado), com 1,8 bilhão de reais. Em seguida vêm o Cometa, com 1,7 bilhão de reais, e a Âncora, dona da Frangolândia, com 1,2 bilhão de reais. Veja o ranking completo a seguir:
O Grupo São Luiz é a maior rede de varejo alimentar do Ceará, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 1,8 bilhão de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 54ª posição nacional e tem sede em Fortaleza, onde concentra a maior parte das lojas.
A história começa em 1926, quando Luiz Melo fundou em Fortaleza uma pequena loja de atacado, a Casa São Luiz. Em 1967, com a morte do fundador, o filho João Batista Melo, conhecido como Seu João, assumiu o comando do negócio.
A entrada definitiva no varejo veio em 1972, com a inauguração da primeira filial dos Mercadinhos São Luiz, na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. O nome remetia a uma rede pequena, com lojas compactas.
A virada vem nos anos 1980, quando a rede ganha escala e se consolida como uma das principais redes cearenses. O modelo de negócio se sustentava em lojas de bairro, sortimento ajustado e relação próxima com o consumidor.
Em 2008, com a morte de João Melo, a gestão passou para os sobrinhos Severino Ramalho Neto e Fernando Ramalho, sócios da empresa desde o início dos anos 2000.
A diversificação de bandeiras marcou os últimos anos. Em 2016, o grupo lançou o Mercadão, formato que mistura proximidade com preços de atacarejo, com mix maior do que o Mercadinhos. Em 2024, criou o experimental Mini Mercadinhos, voltado para conveniência em pontos de alta circulação, como a Praia de Iracema.
Em 2025, o grupo unificou identidade visual e institucional sob a marca São Luiz Supermercado, em movimento de preparação para o centenário, em 2026.
Hoje, o grupo opera com mais de 30 lojas em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e outras cidades cearenses.