Aos 100 anos, maior supermercado do Ceará fatura R$ 1,8 bilhão

O Ceará tem um dos mercados de varejo alimentar mais competitivos do Nordeste. Diferentemente de outros estados em que uma única rede domina, o cenário cearense é liderado pelo Grupo São Luiz, Cometa e Frangolândiade que faturam mais de R$ 1 bilhão cada e disputam o consumidor em diferentes formatos.

As dez maiores redes do estado somaram R$ 8,9 bilhões em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.

A pressão das redes nacionais é constante. Carrefour e Assaí mantêm presença forte em Fortaleza, enquanto o Grupo Mateus, do Maranhão, avança com unidades em cidades cearenses. As redes locais respondem com ajustes de mix, programas de fidelidade e novos formatos, como o atacarejo, modelo híbrido entre atacado e varejo.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, diz João Galassi, presidente da ABRAS.

Quais são os 10 maiores supermercados do Ceará

A liderança é da Distribuidora de Alimentos Fartura, controladora dos Mercadinhos São Luiz (agora rebatizada como São Luiz Supermercado), com 1,8 bilhão de reais. Em seguida vêm o Cometa, com 1,7 bilhão de reais, e a Âncora, dona da Frangolândia, com 1,2 bilhão de reais. Veja o ranking completo a seguir:

Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. ( Grupo São Luiz ): R$ 1,8 bilhão

): R$ 1,8 bilhão Supermercado Cometa : R$ 1,7 bilhão de reais

: R$ 1,7 bilhão de reais Âncora Distribuidora de Alimentos Ltda ( Frangolândia/Mega ): R$ 1,2 bilhão

): R$ 1,2 bilhão Centerbox Supermercados Ltda : R$ 803 milhões

: R$ 803 milhões Bom Vizinho Distribuidora de Alimentos Ltda ( Pinheiro ):R$ 788 milhões

):R$ 788 milhões MWN Comercial de Alimentos Ltda ( Super Lagoa ): R$ 596 milhões

): R$ 596 milhões Supermercado Moranguinho Ltda : R$ 594 milhões

: R$ 594 milhões Diniz Supermercados Ltda : R$ 560 milhões

: R$ 560 milhões Queiroz Distribuidora Ltda : R$ 467 milhões

: R$ 467 milhões Supermercado Nidobox Ltda:R$ 319 milhões

Qual a história do Grupo São Luiz, líder do Ceará

O Grupo São Luiz é a maior rede de varejo alimentar do Ceará, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 1,8 bilhão de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 54ª posição nacional e tem sede em Fortaleza, onde concentra a maior parte das lojas.

A história começa em 1926, quando Luiz Melo fundou em Fortaleza uma pequena loja de atacado, a Casa São Luiz. Em 1967, com a morte do fundador, o filho João Batista Melo, conhecido como Seu João, assumiu o comando do negócio.

A entrada definitiva no varejo veio em 1972, com a inauguração da primeira filial dos Mercadinhos São Luiz, na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. O nome remetia a uma rede pequena, com lojas compactas.

A virada vem nos anos 1980, quando a rede ganha escala e se consolida como uma das principais redes cearenses. O modelo de negócio se sustentava em lojas de bairro, sortimento ajustado e relação próxima com o consumidor.

Em 2008, com a morte de João Melo, a gestão passou para os sobrinhos Severino Ramalho Neto e Fernando Ramalho, sócios da empresa desde o início dos anos 2000.

A diversificação de bandeiras marcou os últimos anos. Em 2016, o grupo lançou o Mercadão, formato que mistura proximidade com preços de atacarejo, com mix maior do que o Mercadinhos. Em 2024, criou o experimental Mini Mercadinhos, voltado para conveniência em pontos de alta circulação, como a Praia de Iracema.

Em 2025, o grupo unificou identidade visual e institucional sob a marca São Luiz Supermercado, em movimento de preparação para o centenário, em 2026.

Hoje, o grupo opera com mais de 30 lojas em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e outras cidades cearenses.