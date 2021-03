Empresa abre 30 vagas com home office e em programa de formação de desenvolvedores

A Lambda3, empresa de soluções digitais, quer aumentar seu time de tecnologia e está com 30 vagas abertas. Toda a seleção será online e o trabalho será em home office.

A companhia com sede em São Paulo já definiu que não retornará ao escritório em 2021. Assim, as vagas estão abertas para pessoas de qualquer lugar do Brasil e dispostas a trabalhar remotamente.

As oportunidades serão para os times de desenvolvimento, experiência do usuário (UX) e agilista. Segundo Victor Hugo Germano, presidente da empresa, o momento é oportuno para novas contratações e a demanda aumentou no começo do ano.

“A pandemia deve se estender e alguns setores do mercado têm notado que faz sentido investir em transformação digital agora. Além disso, as novas contratações fazem parte de um plano de expansão de times da Lambda3”, explica Germano.

Eles têm 21 vagas para pessoas desenvolvedoras, três para agilistas, três para profissionais de UX e mais três para o programa Devs do Futuro. A iniciativa faz parte dos esforços de diversidade da Lambda3. Os participantes não precisam de experiência prévia e aprendem todos os ciclos do desenvolvimento de software.

Confira as vagas pelo site de carreiras da empresa. As oportunidades estão agrupadas por cada área de atuação. Para o Devs do Futuro, os interessados podem se candidatar na vaga de pessoa desenvolvedora do futuro.