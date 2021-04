Serasa abre mais de 70 vagas em home office, para qualquer lugar do Brasil

A Serasa está em busca de 70 profissionais para a área de tecnologia, com oportunidades em home office em diversas frentes de atuação, de programação à especialista em inteligência artificial e machine learning.

As vagas são voltadas para "alimentar" a demanda por profissionais para operar as aplicações digitais da empresa. Com mais de 25 milhões de downloads no último ano, o app da Serasa tem em média 230 mil usuários ativos por dia e está entre os 15 mais baixados na categoria “finanças” do Google Play.

A companhia busca profissionais que se identifiquem com os valores de autonomia, capacidade de execução, ambição, senso de dono e resiliência.

Inscrições: podem se inscrever no site http://www.serasa.com.br/carreiras.