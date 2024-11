Seis linguagens de programação para dominar o setor financeiro

A programação é uma habilidade essencial para qualquer profissional de tecnologia, e Wall Street não é exceção. Com o avanço da tecnologia no setor financeiro, algumas linguagens de programação tornaram-se fundamentais para diferentes áreas de atuação, desde análise de dados até aplicações de alta frequência.

A Business Insider entrevistou recrutadores, executivos e especialistas do setor para identificar as linguagens mais requisitadas em Wall Street, analisando suas aplicações e as empresas que as utilizam.

Python: versatilidade para análise e machine learning

Python é a linguagem mais amplamente usada em Wall Street, sendo essencial em bancos, fundos de investimento e hedge funds. Suas aplicações incluem visualização de dados, análises estatísticas e aprendizado de máquina. Além de sua flexibilidade, Python é acessível até mesmo para profissionais com pouca experiência em programação, o que a torna ideal para equipes multidisciplinares.

SQL: a base da gestão de dados

Com o aumento do uso de dados no setor financeiro, SQL é indispensável para tarefas relacionadas à extração e análise de informações em bancos de dados. Presente em quase todas as empresas financeiras, SQL facilita a integração de diferentes tabelas de dados e é amplamente utilizada por analistas e equipes de risco.

C++: alta frequência e controle sobre hardware

Apesar de sua complexidade, C++ permanece relevante em nichos como empresas de trading de alta frequência e bolsas de valores. Sua capacidade de controlar o hardware diretamente e garantir alta velocidade a torna uma escolha preferida para aplicações de baixa latência. Empresas como Citadel Securities e Hudson River Trading continuam a buscar especialistas em C++ para suas operações.

Tableau e Power BI: visualização de dados

Para transformar dados em insights, ferramentas como Tableau e Power BI têm ganhado destaque, especialmente em gestão de patrimônio e consultorias financeiras. Essas ferramentas ajudam analistas a criar dashboards e relatórios visuais que facilitam a tomada de decisões.

Java: um legado ainda importante

Java mantém sua relevância em grandes bancos devido à sua segurança e portabilidade, características que facilitaram sua adoção em sistemas bancários legados. Além disso, empresas como Two Sigma ainda utilizam a linguagem em aplicações específicas, mostrando sua persistência no setor.

Rust e Go: o futuro da programação financeira

Rust e Go vêm ganhando espaço em fintechs e bancos devido à sua eficiência e facilidade de uso. Essas linguagens open source têm sido escolhidas por empresas como Blackrock e Wells Fargo para desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, como aplicativos móveis e integrações com nuvem.