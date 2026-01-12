Fundador da Nvidia revela tipo de startup que criaria hoje — e aponta caminho para quem quer inovar

Se Jensen Huang, CEO e fundador da Nvidia, tivesse que começar do zero hoje, ele não fundaria uma empresa de chips gráficos. Mesmo à frente de uma gigante avaliada em mais de US$ 4 trilhões, Huang não se prendeu ao passado quando foi questionado sobre o que faria se estivesse começando sua trajetória agora.

Em vez de focar em indústrias tradicionais ou tecnologias já estabelecidas, Huang voltou sua atenção para um dos setores mais promissores da atualidade: a robótica. Não se trata, no entanto, de criar robôs humanóides ou máquinas industriais.

O fundador da Nvidia aposta no desenvolvimento de plataformas e ferramentas que permitam que outras pessoas construam os robôs do futuro. As informações foram retiradas de Inc.

Construir para quem constrói

Huang afirmou que, se fosse fundar uma nova startup hoje, seu foco seria justamente nesse ponto.

“Eu provavelmente criaria uma plataforma que ajudasse outras pessoas a construir robôs”, ele conta.

Em um mercado que está se formando e se expandindo rapidamente, quem viabiliza a inovação tem tanto (ou até mais) poder do que quem entrega o produto final.

Essa visão conecta diretamente com uma habilidade essencial para qualquer profissional que queira crescer na carreira hoje, a capacidade de construir ferramentas que escalem soluções.

Não é sobre robôs. É sobre plataformas

Ao explicar sua visão, Huang destacou que a grande questão para os fundadores não é simplesmente decidir entre desenvolver robôs para o lar ou para a indústria, ou entre produtos de consumo e soluções comerciais. O desafio real está em respondercomo podemos criar as ferramentas para que milhões de outras pessoas desenvolvam suas próprias soluções.

Uma visão que aponta para o futuro do trabalho

A fala de Jensen Huang não é apenas uma dica para quem quer empreender. Ela também representa um sinal claro de onde estão as oportunidades de carreira nos próximos anos.

Com um caixa de US$ 60 bilhões pronto para investir, a Nvidia deve direcionar boa parte desses recursos justamente para áreas ligadas à robótica, inteligência artificial e plataformas de desenvolvimento.

