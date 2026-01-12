Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

IBGE abre mais de 39 mil vagas temporárias; veja cargos e salários

Aval foi publicado no Diário Oficial e mais detalhes devem ser divulgados até maio

Cargo de recenseador conta com 27.330 oportunidades (sengchoy/iStock /Getty Images)

Cargo de recenseador conta com 27.330 oportunidades (sengchoy/iStock /Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16h28.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá abrir um processo seletivo para preencher 39.108 vagas temporárias distribuídas em oito cargos.

A autorização para as contratações foi publicada em dezembro no Diário Oficial e o IBGE tem até maio para divulgar o edital de abertura das inscrições.

A função com mais vagas disponíveis é a de recenseador, com 27.330 oportunidades.

Quais são os salários pagos pelo IBGE?

Assim como as datas de inscrição no processo, os salários para cada atividade ainda não foram divulgados.

O que se sabe é que a remuneração será debitada da rubrica de 'Outras Despesas Correntes' do instituto e deve estar em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Por que as vagas são temporárias?

As colocações estão ligadas a pesquisas de grande estrutura operacional com coleta de dados ao nível nacional. Essa demanda é pontual e ocorre em períodos específicos, por isso os cargos não são permanentes.

As características dessa demanda também explicam o elevado número de vagas disponíveis.

Áreas de atuação

Segundo a publicação do Diário Oficial, os contratados irão atuar na parte operacional de dois censos:

  • Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola - voltado para coleta de informações sobre a produção no campo;
  • Censo da População em Situação de Rua - mapeia um grupo com uso de metodologia própria e abordagem diferenciada.

Confira relação completa de cargos e oportunidades

CargosAtividadeNúmero de vagas

Analista censitário

Apoio técnico especializado

1.020

Recenseador

Coleta de dados

27.330

Agente censitário supervisor

Supervisão de coleta

4.143

Agente operacional regional

Administração do posto de coleta

1.286

Agente censitário regional

Administração da supervisão de coleta

1.286

Agente censitário administrativo

Apoio administrativo

1.432

Agente censitário de informática

Apoio de informática

1.446

Agente censitário de qualidade

Supervisão de qualidade

1.165

Acompanhe tudo sobre:IBGEConcursos

Mais de Carreira

Fundador da Nvidia revela tipo de startup que criaria hoje — e aponta caminho para quem quer inovar

Ela perdeu US$ 30 mil com um app que nunca foi lançado — hoje, lidera uma marca avaliada em US$ 9 mi

Você percebeu o que realmente está por trás da nova forma de vender franquias?

Ele quase ficou sem-teto após fracassos — agora, lidera um negócio de US$ 150 mi por ano

Mais na Exame

Mundo

Elefante selvagem mata 20 pessoas em 9 dias na Índia

Brasil

Prouni 2026: MEC divulga data de inscrição para o programa

Mercados

Troca de CEO impulsiona ações da Brava em dia negativo da Bolsa

Carreira

Fundador da Nvidia revela tipo de startup que criaria hoje — e aponta caminho para quem quer inovar