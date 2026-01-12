IBGE abre mais de 39 mil vagas temporárias; veja cargos e salários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá abrir um processo seletivo para preencher 39.108 vagas temporárias distribuídas em oito cargos.

A autorização para as contratações foi publicada em dezembro no Diário Oficial e o IBGE tem até maio para divulgar o edital de abertura das inscrições.

A função com mais vagas disponíveis é a de recenseador, com 27.330 oportunidades.

Quais são os salários pagos pelo IBGE?

Assim como as datas de inscrição no processo, os salários para cada atividade ainda não foram divulgados.

O que se sabe é que a remuneração será debitada da rubrica de 'Outras Despesas Correntes' do instituto e deve estar em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Por que as vagas são temporárias?

As colocações estão ligadas a pesquisas de grande estrutura operacional com coleta de dados ao nível nacional. Essa demanda é pontual e ocorre em períodos específicos, por isso os cargos não são permanentes.

As características dessa demanda também explicam o elevado número de vagas disponíveis.

Áreas de atuação

Segundo a publicação do Diário Oficial, os contratados irão atuar na parte operacional de dois censos:

Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola - voltado para coleta de informações sobre a produção no campo;

voltado para coleta de informações sobre a produção no campo; Censo da População em Situação de Rua - mapeia um grupo com uso de metodologia própria e abordagem diferenciada.

Confira relação completa de cargos e oportunidades