Em setembro de 2025, o Brasil se tornou um dos primeiros países da América Latina a sancionar uma lei abrangente de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com obrigações diretas para as plataformas. O ECA Digital nasceu de um consenso raro, que uniu parlamentares de diferentes campos, famílias, educadores, pesquisadores e sociedade civil em torno de uma ideia simples: quem lucra com a atenção das crianças tem o dever de protegê-las. Como autor do projeto que deu origem à lei e integrante da Frente Parlamentar Mista da Educação, considero necessário fazer um balanço técnico de seus primeiros meses de vigência.

Há avanços concretos. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) abriu um canal de denúncias e passou a monitorar a aferição de idade em lojas de aplicativos, sistemas operacionais e sites de conteúdo pornográfico, que são obrigados a barrar o acesso de menores. A agência também determinou a suspensão das transmissões ao vivo do Discord no país, após o suicídio de uma adolescente de 13 anos durante uma live na plataforma. Em setembro deste ano, as grandes plataformas publicaram os primeiros relatórios semestrais de transparência exigidos pela lei.

O TikTok informa ter removido 7,96 milhões de vídeos por violação de regras de segurança infantil e cerca de 2 milhões de contas de supostos menores de 13 anos no primeiro semestre. O Instagram relata a remoção de 1,8 milhão de contas por exploração sexual infantil. O Roblox suspendeu ou baniu cerca de 490 mil usuários brasileiros. Esses dados confirmam a dimensão do problema que a lei veio enfrentar, mas também mostram o quanto ainda é preciso avançar.

Sem padronização dos relatórios, cada empresa adotou a própria métrica de transparência, ora vídeos, ora contas, ora “ações”, o que impede comparações e análises qualificadas. Há pouca informação sobre como os algoritmos de recomendação tratam contas de adolescentes, quanto tempo esses jovens passam nas telas ou quantas notificações recebem durante a noite. A transparência só cumpre seu papel quando os dados são padronizados e comparáveis.

Além disso, remover conteúdo depois do dano é necessário, mas não é o centro da lei. O ECA Digital exige segurança desde a concepção: produtos configurados, por padrão, no modo mais protetivo. Esse é o principal desafio da implementação. O guia “A gente usa, a gente decide”, elaborado pela Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e o comitê Juntô Jovem, ouviu 24 jovens, de diferentes regiões do país, sobre suas experiências nas redes. Eles formularam 14 propostas, do fim da rolagem infinita para contas infantis a notificações silenciosas por padrão e algoritmos orientados ao bem-estar. Treze delas já são obrigatórias pela lei ou por seu decreto regulamentador, e nenhuma exige tecnologia nova. Mas nenhuma foi implementada completamente.

Esse debate é também educacional. O que acontece nas telas chega à sala de aula na forma de sono reduzido, dispersão e sofrimento emocional. A restrição do uso de celulares nas escolas, projeto que relatei no Senado e que está em vigor desde 2025, pode criar um ambiente mais protegido durante o período escolar quando acompanhada de educação midiática. O ECA Digital estende essa lógica ao restante do dia. As duas políticas se reforçam e precisam ser avaliadas em conjunto.

Outra demanda urgente se refere às apostas on-line. Pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação revela que 20,4% dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio já apostaram on-line. A prática começa aos 11 anos e alcança 41,7% dos meninos do Ensino Médio. Quatro em cada dez estudantes que apostam não sabem dizer se ganharam ou perderam, e as perdas estimadas podem superar R$ 1 bilhão. A pesquisa mostra ainda que a educação financeira nas escolas, isoladamente, não reduz a exposição. O ECA Digital já obriga as plataformas a impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a jogos de azar e apostas, inclusive aos anúncios desses serviços. A regra existe, mas não é cumprida como deveria.

O segundo ano também exige preservar o que foi conquistado. A maior parte das dezenas de proposições sobre o ECA Digital em tramitação no Congresso Nacional busca fortalecê-lo. Algumas, porém, seguem no sentido oposto: propõem sustar o decreto regulamentador, restringir a remoção de conteúdo nocivo ou revogar a proibição das caixas de recompensa em jogos. Aperfeiçoar a lei é legítimo; retroceder antes que ela seja plenamente aplicada, não.

Para o segundo ano, proponho os seguintes pontos:

Padronizar os relatórios de transparência. A ANPD deve definir um modelo único, com métricas comparáveis e indicadores sobre o design das plataformas, como tempo de uso, notificações, sistemas de recomendação e prazos de resposta a denúncias. Fiscalizar o design. Manter configurações protetivas ligadas por padrão é um dever legal, e o regulamento de dosimetria das sanções precisa ser concluído para dar previsibilidade e efetividade à lei. Proteger crianças e adolescentes das apostas. Como a propaganda nas redes alcança todos os públicos, é preciso restringir a publicidade de bets de forma ampla, como propõe o projeto Brasil Contra as Bets (PL nº 2.470/2026), caso a Medida Provisória n° 1.394/2026 que proíbe as bets no Brasil não avance. Fui relator do projeto na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, que o aprovou em setembro. Colocar a escola no centro: integrar a avaliação do ECA Digital à da restrição de celulares, incluir indicadores de bem-estar digital no acompanhamento escolar e apoiar a formação de professores em educação digital. Trazer os jovens para a mesa. Quem vive o ambiente digital deve participar, de forma permanente, da regulamentação e da avaliação da lei.

Os 24 jovens ouvidos para o guia “A gente usa, a gente decide” pediram que as plataformas desligassem a rolagem infinita para crianças, deixassem as notificações em silêncio por padrão e parassem de recomendar o que faz mal a quem tem 13 anos. A lei já obriga quase tudo isso. O que falta é as empresas cumprirem integralmente e o Estado ter condições de fiscalizar.

O primeiro ano mostrou que a lei funciona quando é aplicada. As plataformas passaram a prestar contas, a ANPD agiu em casos graves e o país começou a medir um problema que antes era invisível. O segundo ano precisa ser o da mudança no desenho dos produtos. Proteger crianças e adolescentes no ambiente digital é tarefa de empresas, Estado, escolas e famílias, mas a lei deixou claro por onde começar: quem lucra com a atenção delas deve garantir que a configuração padrão seja a mais segura. O Congresso fez sua parte ao aprovar o ECA Digital. Cabe agora garantir que ele seja cumprido, sem recuos.

*Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), membro da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME) e da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental (FPSM)