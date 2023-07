Por que o Canadá ainda é o país preferido dos brasileiros para estudar e trabalhar?

O dia 1º de julho é feriado nacional no Canadá porque é comemorado o Canada Day. A data celebra a formalização da união de três províncias coloniais: Canadá, Nova Escócia e Nova Brunswick em um único território do império britânico. Esse país que está em festa hoje ainda é um dos destinos prediletos do brasileiros quando o assunto é estudo e trabalho no exterior. Foi o país que mais recebeu estudantes para os cursos de intercâmbio no ano passado (21,3%), seguido por EUA (16,5%), Reino Unido (11,0%) e Argentina (7,9%), de acordo com a pesquisa “Brazilian Educational & Language Travel Association” da Belta (Associação de Agências de Intercâmbio).

A liderança se consolida com o aumento da procura. O mesmo estudo mostra que em 2022, o país recebeu 455 mil brasileiros para intercâmbio, registrando um aumento significativo em comparação a 2019 que recebeu 386 mil estudantes brasileiros.

Os motivos que levam os brasileiros a escolher esse país da América do Norte para estudar são diversos e não se restringem apenas ao inglês, segundo Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC (Câmara de Comércio Brasil-Canadá). “O Canadá é reconhecido por oferecer um estudo de qualidade, com um custo proporcional mais conveniente. Além disso, tem um ambiente acolhedor, principalmente para o imigrante”.

Ainda há chances para imigrar para o Canadá?

A imigração é responsável por quase 100% do crescimento da força de trabalho do Canadá, segundo dados do governo canadense. Aproximadamente 75% do crescimento populacional do Canadá vem da imigração, principalmente na categoria econômica. Com este cenário, a expectativa é de que até 2036 os imigrantes representarão até 30% da população do Canadá, em comparação com 20,7% em 2011.

“Vale ressaltar que em 2022 o ministro da Imigração do Canadá, Sean Fraser, anunciou um plano para receber cerca de 1,4 milhão de imigrantes nos próximos três anos”, comentou Reis.

De acordo com o ministro, o Canadá espera receber novos residentes permanentes. Veja a quantidade por ano:

Até 2023: 465.000

Até 2024: 485.000

Até 2025: 500.000

“O governo do Canadá planejou receber 431.645 mil novos residentes permanentes em 2022, meta que foi alcançada, segundo declarações de Sean Fraser em janeiro de 2023. É o maior número de pessoas já acolhidas em um ano na história do Canadá, antes do recorde de admissões em 2021, de 401 mil pessoas. A última vez que o Canadá recebeu um número tão grande de recém-chegados foi em 1913”, diz Reis, com base em dado do governo canadense.

Quais são as opções de formação no Canadá?

Considerando que o estudante possui um bom nível de inglês, é possível escolher entre duas opções para formação profissional:

College: oferece cursos com duração entre 1 a 3 anos, técnicos, práticos e profissionalizantes para carreiras específicas, como design gráfico, desenvolvimento web, saúde ocupacional, artes culinárias e outros.

oferece cursos com duração entre 1 a 3 anos, técnicos, práticos e profissionalizantes para carreiras específicas, como design gráfico, desenvolvimento web, saúde ocupacional, artes culinárias e outros. Universidades canadenses: oferecem cursos de bacharelado, mestrado ou doutorado, voltados para o conhecimento teórico, como Direito, Medicina, Engenharia, História da Arte, entre outros. Algumas universidades oferecem estágios ou experiências de aprendizagem integradas ao trabalho.

Quais são os setores em alta para imigrantes no Canadá?

As oportunidades de trabalho dependem da qualificação de cada profissional, principalmente do domínio do idioma. No Canadá o idioma oficial é o inglês, mas o francês pode ser exigido também em algumas regiões.

Só os imigrantes representam 36% dos médicos em atuação no Canadá, 33% dos empresários com pessoal remunerado e 41% dos engenheiros, segundo dados do governo canadense. Mas Reis reforça que outras áreas carecem de mais mão de obra de estrangeiros, como:

Tecnologia (como games e indústria 4.0)

Hotelaria

Gastronomia

Indústria e Manufatura

Saúde (profissionais mais técnicos, como enfermeiros)

Evento Canada Day

Considerando esse interesse de estudo e as possibilidade de trabalho no Canadá, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) criou em 2020, durante a pandemia, o Canada Day, evento em formato online e gratuito que apresenta anualmente aos brasileiros as oportunidades para quem quer estudar, morar e vivenciar a cultura canadense.

“Começamos a fazer o evento na pandemia, 100% online, sempre no início de julho, que coincide com a festa do Canada Day, aniversario do país. Esse formato é interessante, porque ele se mostrou mais inclusivo e democrático - estudantes do país inteiro tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o Canadá, seja para estudo ou trabalho.”

A edição do Canada Day deste ano está prevista para os dias 04 e 05 de julho de 2023. Para se inscrever nas palestras, clique aqui.