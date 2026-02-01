Quer trabalhar de qualquer lugar? Veja vagas de home office no Brasil e no exterior

Mesmo com o debate sobre retorno aos escritórios ganhando força em algumas companhias, o trabalho remoto segue como uma realidade consolidada em empresas de tecnologia, fintechs e negócios digitais. Plataformas nativas do ambiente online continuam estruturando times distribuídos e abrindo vagas para profissionais que desejam trabalhar de qualquer lugar do Brasil — ou até do mundo.

Em parceria com a Remotar, a EXAME selecionou oportunidades nacionais e internacionais com atuação 100% remota, em áreas como tecnologia, produto, dados, vendas, RH e operações. Veja os requisitos.

Vagas nacionais

Asaas

A fintech brasileira oferece uma conta digital voltada à automação da gestão financeira e de cobranças para empresas. Com mais de 1 milhão de contas digitais criadas e mais de R$ 1 bilhão movimentados por mês, o Asaas mantém contratação CLT em modelo 100% remoto.

O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, benefício alimentação flexível, auxílio-creche e outros incentivos.

Inscrições: vagas para diversas áreas no site da Remotar.

Invillia

Referência quando o assunto é trabalho remoto, a Invillia é uma empresa de desenvolvimento de software adquirida em 2021 pelo Grupo Compasso UOL. Hoje, conta com mais de 1.200 profissionais atuando de forma totalmente distribuída, todos em regime CLT.

Inscrições: veja as dezenas de vagas abertas na área de tecnologia.

Jusbrasil

Especializada em tecnologia jurídica, a empresa desenvolve soluções que facilitam o acesso e a análise de informações do universo do Direito. O Jusbrasil oferece oportunidades remotas em áreas como tecnologia, produto, dados e operações, alinhadas ao modelo digital do negócio.

Inscrições: veja as vagas remotas disponíveis na plataforma.

Nomad

A fintech conecta brasileiros ao sistema financeiro internacional por meio de conta digital e investimentos no exterior. Com times distribuídos, a Nomad oferece vagas remotas e um pacote de benefícios robusto, que inclui crédito mensal de R$ 1.700 no cartão Flash, plano de saúde e odontológico Bradesco, licença parental estendida, auxílio-creche, acesso a academias e plataformas de bem-estar, além de day off no aniversário.

Inscrições: veja as diversas vagas abertas em home office.

Simples Dental

A empresa desenvolve um software de gestão para clínicas e consultórios odontológicos, ajudando profissionais da saúde a organizar rotinas administrativas e financeiras. Entre os benefícios estão investimento em educação, vale-alimentação e refeição, convênio médico, auxílio home office e acesso ao Gympass.

Inscrições: veja as vagas para Vendas, RH e Produto.

Vagas internacionais

Fueled

Empresa internacional de design e desenvolvimento de produtos digitais, a Fueled cria aplicativos e plataformas para startups e grandes marcas globais. As oportunidades são voltadas principalmente para programação, em modelo remoto, com contratos e posições freelancer.

Inscrições: veja as vagas abertas para profissionais de tecnologia.

Kraken

Uma das maiores plataformas globais de negociação de criptomoedas, a Kraken opera com times distribuídos em diversos países. A empresa oferece vagas remotas em áreas como tecnologia, produto, segurança, dados e operações, em um ambiente internacional altamente tecnológico.

Inscrições: há oportunidades em Produto e Tecnologia, veja os requisitos.

micro1

A startup americana aposta na integração entre humanos e inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de software. A micro1 promete permitir que clientes construam MVPs em poucos minutos e escalem seus negócios com engenheiros de alto desempenho.

Inscrições: vejas as posições abertas para profissionais de tecnologia.