Quer ser um líder mais ético? Experimente este processo de cinco etapas

Casos de desrespeito, intimidação e manipulação deixaram de ser exceção em muitas empresas e passaram a ser normalizados como “pressão”, “urgência” ou parte da cultura organizacional.

Para Guy Winch, psicólogo clínico com mais de 25 anos de experiência atendendo profissionais de alto desempenho, o risco está nas condições de trabalho — e não apenas nas pessoas.

Segundo ele, fatores como insegurança no emprego, metas irreais, pressão crônica e lealdade excessiva a líderes podem levar à racionalização de comportamentos questionáveis. A lógica passa a ser pragmática: “é necessário”, “todo mundo faz”, “é pelo bem da empresa”.

Com o tempo, a empatia diminui e o comportamento passa a parecer aceitável. Para evitar esse declínio gradual, Winch desenvolveu uma estrutura aplicada com seus clientes: a criação de um código de ética profissional, dividido em cinco etapas. As informações foram retiradas de Inc.

1. Identifique os papéis que você desempenha

Dilemas éticos surgem dentro de funções específicas. Um profissional pode ser gestor, mentor, colega de equipe, representante da empresa ou negociador — às vezes tudo ao mesmo tempo.

Listar esses papéis ajuda a identificar onde os conflitos podem surgir e quais responsabilidades cada posição exige.

2. Antecipe riscos éticos em cada função

Cada papel envolve tentações e pressões diferentes, como metas agressivas, conflitos de interesse, favoritismo, manipulação de informação.

Nomear esses riscos reduz a chance de ser surpreendido por eles.

3. Defina seus princípios inegociáveis

Winch recomenda que o profissional declare claramente quais comportamentos não cruzará — independentemente da pressão externa.

Essa clareza fortalece a tomada de decisão quando o ambiente se torna ambíguo.

4. Planeje respostas para situações difíceis

A ideia não é apenas definir valores, mas preparar respostas práticas. O que dizer? Como agir? A quem recorrer?

Ter um plano reduz a probabilidade de decisões impulsivas.

5. Revise e atualize seu código regularmente

Ambientes mudam, responsabilidades crescem e novos desafios surgem. Revisar o código de ética mantém a coerência entre ambição profissional e integridade pessoal.

