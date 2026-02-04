‘Quer ganhar bem com IA? Torne-se encanador’, conta CEO da Nvidia

Não é preciso saber programar nem ter um doutorado em ciência da computação para se beneficiar da revolução da inteligência artificial. É o que afirma Jensen Huang, CEO da Nvidia, uma das empresas mais influentes do setor de IA no mundo.

O executivo diz que a melhor forma de conseguir um emprego bem remunerado nesse setor pode ser simples: “Torne-se um encanador.”

A declaração, que viralizou, joga luz sobre uma realidade pouco explorada nas discussões sobre IA de que o crescimento exponencial das tecnologias exige uma infraestrutura física gigante — e há escassez de mão de obra qualificada para dar conta dessa demanda. As informações foram retiradas de Inc.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O maior boom de infraestrutura da história humana

De acordo com Huang, a expansão da inteligência artificial está criando a maior transformação de infraestrutura já vista. Com trilhões de dólares sendo investidos na construção de data centers, o setor da construção civil entra em cena como peça fundamental da nova economia.

“É maravilhoso que os empregos estejam relacionados a ofícios técnicos e que tenhamos encanadores, eletricistas, trabalhadores da construção civil e metalúrgicos”, declarou o CEO da Nvidia.

Em outras palavras, a IA não é apenas para engenheiros de software, é para quem constrói o ambiente onde a tecnologia vive.

Dados confirmam: vagas técnicas devem explodir nos próximos anos

A fala de Huang não é otimismo vazio. Segundo um estudo da McKinsey, somente nos Estados Unidos, até 2030 será necessário contratar:

130 mil eletricistas qualificados

240 mil operários da construção civil

150 mil supervisores de obras

Esse movimento é reflexo direto dos investimentos estimados em mais de US$ 7 trilhões em infraestrutura de IA até o fim da década. Profissionais capacitados para instalar, conectar e manter os sistemas físicos que sustentam a IA serão cada vez mais valorizados e bem remunerados.

IA está ampliando as fronteiras da qualificação profissional

Durante anos, falar em carreira na área de inteligência artificial significava pensar em cientistas de dados, engenheiros de machine learning ou desenvolvedores de software. Mas o cenário está mudando rapidamente.

A construção de centros de dados, a instalação de sistemas de refrigeração, o fornecimento de energia constante e até a logística para conectar servidores em escala global dependem de profissionais com formação técnica — e com alta demanda.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

Para trabalhadores comuns, que muitas vezes não se enxergam no setor de tecnologia, essa é uma oportunidade concreta de se posicionar em uma área em crescimento explosivo, sem necessariamente migrar de carreira ou fazer uma transição radical.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS