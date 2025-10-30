Quem trabalha com sustentabilidade corporativa estuda o quê?

A nova geração de administradores é treinada para tomar decisões com base em métricas de sustentabilidade e responsabilidade social. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05h03.
Nos últimos anos, trabalhar com sustentabilidade deixou de ser um tema restrito ao setor ambiental. Hoje, trata-se de uma estratégia central para empresas que querem se manter competitivas. De acordo com uma pesquisa da Deloitte, mais de 70% das grandes corporações globais já possuem metas ESG (ambientais, sociais e de governança) e buscam talentos capazes de transformar esses compromissos em resultados reais.
No Brasil, o cenário não é diferente. Mas afinal, quem quer trabalhar com sustentabilidade deve estudar o quê?
A resposta mais estratégica é clara: gestão de negócios com base em fundamentos da administração.
Trabalhar com sustentabilidade exige compreender como uma empresa funciona por dentro — suas operações, finanças, cultura e impacto. A graduação em administração oferece essa base, preparando o profissional para conectar a sustentabilidade à estratégia empresarial.
Enquanto cursos técnicos formam especialistas em meio ambiente, a administração prepara estrategistas: profissionais que sabem quantificar impacto, avaliar retorno de investimentos sustentáveis e articular mudanças estruturais nas organizações.
Durante o curso, o estudante desenvolve competências-chave, como:
Gestão de projetos sustentáveis, aprendendo a transformar metas ESG em ações mensuráveis;
Análise de indicadores socioambientais, essenciais para relatórios de sustentabilidade;
Tomada de decisão orientada por dados, considerando custos, riscos e reputação;
Gestão de pessoas e cultura organizacional, pilar central para que a sustentabilidade saia do discurso e vá para a prática.
Esses conhecimentos permitem que o futuro profissional atue em diferentes frentes — de grandes corporações a startups de impacto.
De acordo com o Relatório Global de Habilidades Verdes 2024 do LinkedIn, a parcela de postagens de emprego que exigiam pelo menos uma habilidade verde aumentou 22,4% entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. As posições mais em alta incluem analista ESG, gerente de sustentabilidade, consultor de impacto, especialista em compliance ambiental e gestor de economia circular.
No Brasil, empresas de setores como agronegócio, energia, finanças e tecnologia estão liderando essa transição.
Esses dados reforçam um ponto: profissionais que unem conhecimento de negócios e sustentabilidade são os mais disputados — justamente o perfil desenvolvido em uma formação em administração moderna.
