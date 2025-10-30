Quem trabalha com sustentabilidade corporativa estuda o quê?

Nos últimos anos, trabalhar com sustentabilidade deixou de ser um tema restrito ao setor ambiental. Hoje, trata-se de uma estratégia central para empresas que querem se manter competitivas. De acordo com uma pesquisa da Deloitte, mais de 70% das grandes corporações globais já possuem metas ESG (ambientais, sociais e de governança) e buscam talentos capazes de transformar esses compromissos em resultados reais.

No Brasil, o cenário não é diferente. Mas afinal, quem quer trabalhar com sustentabilidade deve estudar o quê?

A resposta mais estratégica é clara: gestão de negócios com base em fundamentos da administração.

Trabalhar com sustentabilidade exige compreender como uma empresa funciona por dentro — suas operações, finanças, cultura e impacto. A graduação em administração oferece essa base, preparando o profissional para conectar a sustentabilidade à estratégia empresarial.

Enquanto cursos técnicos formam especialistas em meio ambiente, a administração prepara estrategistas: profissionais que sabem quantificar impacto, avaliar retorno de investimentos sustentáveis e articular mudanças estruturais nas organizações.

Durante o curso, o estudante desenvolve competências-chave, como:

Gestão de projetos sustentáveis , aprendendo a transformar metas ESG em ações mensuráveis;

Análise de indicadores socioambientais , essenciais para relatórios de sustentabilidade;

Tomada de decisão orientada por dados , considerando custos, riscos e reputação;

Gestão de pessoas e cultura organizacional, pilar central para que a sustentabilidade saia do discurso e vá para a prática.

Esses conhecimentos permitem que o futuro profissional atue em diferentes frentes — de grandes corporações a startups de impacto.

De acordo com o Relatório Global de Habilidades Verdes 2024 do LinkedIn, a parcela de postagens de emprego que exigiam pelo menos uma habilidade verde aumentou 22,4% entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. As posições mais em alta incluem analista ESG, gerente de sustentabilidade, consultor de impacto, especialista em compliance ambiental e gestor de economia circular.

No Brasil, empresas de setores como agronegócio, energia, finanças e tecnologia estão liderando essa transição.

Esses dados reforçam um ponto: profissionais que unem conhecimento de negócios e sustentabilidade são os mais disputados — justamente o perfil desenvolvido em uma formação em administração moderna.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.