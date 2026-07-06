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Quanto tempo dura a faculdade de Economia e o que acontece em cada ano do curso

Descubra a duração do curso de Ciências Econômicas e o que é estudado em cada etapa dessa jornada acadêmica

(Paul Bradbury/Getty Images)

(Paul Bradbury/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de julho de 2026 às 13h54.

Com duração média de quatro anos, o curso de Economia prepara o estudante para compreender mercados, finanças e cenários macroeconômicos.

A faculdade de Economia tem duração média de quatro anos e destaca-se como um dos bacharelados mais estratégicos do país, preparando o profissional para os desafios do mercado global.

O curso soma cerca de 3.000 horas de aulas, práticas e estágios, e forma profissionais preparados para atuar em áreas como finanças corporativas, mercado financeiro, consultoria, políticas públicas, análise de dados e comércio internacional. Ao longo dos oito semestres, o estudante desenvolve uma visão analítica profunda e aprende a interpretar indicadores econômicos, prever tendências de mercado, tomar decisões de alocação de recursos e resolver problemas complexos de negócios.

Embora a estrutura varie entre instituições, a progressão costuma seguir uma mesma lógica: primeiro compreender os fundamentos matemáticos e teóricos, depois aprender a aplicá-los na tomada de decisão estratégica.

O que se aprende em cada etapa do curso

Nos dois primeiros anos, o foco está na base teórica, analítica e instrumental. O aluno estuda disciplinas como:

  • Introdução à Economia e História Econômica

  • Cálculo Diferencial e Integral

  • Estatística e Probabilidade

  • Teoria Microeconômica (comportamento de consumidores e empresas)

  • Teoria Macroeconômica (inflação, juros e emprego)

  • Contabilidade Social e Financeira

Essas matérias ajudam o estudante a compreender os pilares que regem a economia global e a dominar as ferramentas matemáticas necessárias para a análise de dados.

A partir do terceiro ano, as disciplinas ganham foco prático e aplicado. O aluno começa a desenvolver modelos econométricos, estudos de caso e projetos integradores, explorando temas como economia brasileira contemporânea, finanças internacionais, setor público e mercado de capitais.

Nos semestres finais, o estudante costuma escolher uma ênfase — como Mercado Financeiro, Economia do Setor Público ou Finanças de Empresas — e desenvolver um projeto aplicado, conectando o aprendizado analítico à realidade prática das grandes organizações.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduação Escola de Negócios Saint PaulGraduação

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