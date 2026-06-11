Além da matemática: 5 competências para quem pretende cursar a faculdade de economia em 2027

Redação Exame
Publicado em 11 de junho de 2026 às 16h54.
O mercado global está reescrevendo as regras do jogo econômico. Se há uma década a formação de um economista orbitava quase exclusivamente ao redor de modelos matemáticos tradicionais, projeções de inflação e análise de balanços, as vésperas de 2027 exigem um profissional radicalmente diferente.
A aceleração da IA Generativa, a consolidação dos critérios ESG no coração das corporações e a necessidade de interpretar dados em tempo real transformaram as ciências econômicas. Economia continua sendo sobre a escassez e a alocação de recursos, mas os recursos agora incluem dados em massa (Big Data), créditos de carbono e algoritmos preditivos.
Para quem planeja ingressar na faculdade em 2027, o desafio não é apenas passar no vestibular, mas antecipar as competências que o mercado de trabalho demandará na próxima década. A seguir, apresentamos cinco diretrizes fundamentais para estruturar sua preparação e garantir o sucesso na carreira.
A matemática clássica (Cálculo, Estatística e Econometria) continua sendo a espinha dorsal do curso. No entanto, o economista moderno não faz mais contas de forma analógica; ele orienta algoritmos. Para se destacar em 2027, o estudante precisa desenvolver intimidade com a ciência de dados.
O que fazer antes de entrar: Não espere a faculdade para aprender as linguagens de programação básicas que rodam no mercado financeiro e em consultorias, como Python e R.
O foco estratégico: Entenda como a Inteligência Artificial pode automatizar análises de cenários. O diferencial humano do economista do futuro não será rodar o modelo, mas fazer as perguntas certas e interpretar criticamente os resultados gerados pela máquina.
A transição energética e as mudanças climáticas deixaram de ser pautas exclusivamente ambientais para se tornarem o centro das decisões macroeconômicas. Governos, fundos de investimento e multinacionais guiam seus aportes financeiros com base em métricas de sustentabilidade.
Aprofunde-se no tema: Dedique tempo para entender o funcionamento do mercado de créditos de carbono, a taxonomia verde global e como os riscos climáticos afetam as cadeias de suprimentos e as taxas de juros.
Onde mirar: Áreas como Economia Ambiental, Economia Circular e Finanças Sustentáveis estão absorvendo uma quantidade massiva de talentos e pagando prêmios salariais para quem domina essa interface.
Os modelos econômicos tradicionais muitas vezes partem do princípio de que o ser humano é um agente perfeitamente racional (o conceito de Homo economicus). Mas o mundo real é moldado por vieses psicológicos, reações emocionais em redes sociais e comportamentos de manada que os gráficos frios não conseguem prever sozinhos.
Abra o leque de leituras: Estude as bases da Economia Comportamental. Autores como Daniel Kahneman e Richard Thaler são fundamentais para entender as bolhas de mercado, as decisões de consumo e a eficácia de políticas públicas.
Vantagem competitiva: Profissionais que compreendem a psicologia por trás do consumo e do investimento são altamente valorizados em departamentos de marketing estratégico, fintechs e desenvolvimento de produtos financeiros.
O processo de globalização, antes visto como uma linha reta e irreversível, fragmentou-se. Vivemos uma era de tensões comerciais, reconfiguração de cadeias globais de valor (nearshoring e friendshoring) e digitalização de moedas (como o avanço do Drex no Brasil e das CBDCs globais).
Consuma jornalismo econômico de qualidade: Criar o hábito de ler publicações como Exame, The Economist e Financial Times é tão importante quanto estudar os livros-texto de microeconomia.
Conecte os pontos: Um bom economista precisa entender como uma eleição do outro lado do mundo, uma nova regulação tarifária ou um conflito geopolítico afetam diretamente o preço do frete, a inflação local e o valuation de uma startup em São Paulo.
O modelo de ensino engessado, onde o aluno passa quatro anos assistindo a aulas expositivas sem aplicação prática, está em xeque. Ao pesquisar as universidades para prestar o vestibular em 2027, analise a matriz curricular com olhar crítico.
O que buscar: Dê preferência a instituições que ofereçam laboratórios de finanças e dados, parcerias internacionais reais, forte incentivo a projetos de extensão (onde os alunos resolvem problemas de empresas juniores ou comunidades) e, acima de tudo, flexibilidade de eletivas.
Monte sua trilha: A faculdade ideal deve permitir que você molde seu perfil, combinando o diploma de Economia com certificações ou matérias em Tecnologia, Filosofia Política ou Gestão de Negócios.
Cursar Economia continua sendo uma das decisões mais estratégicas para quem deseja atuar na liderança do setor público ou privado. A graduação oferece um "músculo analítico" que poucos cursos conseguem replicar.
No entanto, o diploma por si só não garante espaço em um mercado que se transforma a cada trimestre. O segredo para 2027 é ser um profissional híbrido: rigoroso na técnica e na matemática, mas profundamente humano, ético e adaptável na interpretação do mundo.