Como é o curso de Administração: o que se aprende e como funciona na prática

A graduação em Administração é uma das formações mais procuradas do país — e também uma das mais amplas.

O curso prepara o aluno para compreender o funcionamento de empresas, organizações e mercados, oferecendo uma visão completa sobre gestão, finanças, marketing, pessoas, operações e estratégia.

De forma geral, o curso de Administração ensina a planejar, coordenar e liderar processos em empresas privadas, órgãos públicos e startups. Os alunos aprendem a analisar dados, resolver problemas, tomar decisões e desenvolver uma visão crítica sobre o ambiente de negócios.

Segundo o Censo da Educação Superior 2024 (Inep), Administração é o segundo curso mais escolhido do Brasil, com 653 mil matrículas, atrás apenas de Pedagogia. O dado reforça que a formação continua relevante em um mercado cada vez mais competitivo, exigindo profissionais adaptáveis e com visão estratégica.

O que se aprende na faculdade de Administração

Durante os quatro anos de curso, o estudante passa por disciplinas que combinam conhecimento técnico e habilidades comportamentais.

Entre as matérias mais comuns estão:

Economia

Contabilidade

Gestão de Pessoas

Marketing e Estratégia

Finanças Corporativas

Empreendedorismo

Estatística e Análise de Dados

Ética e Sustentabilidade

Além da sala de aula, a maior parte das faculdades inclui trabalhos em grupo, estudos de caso, simulações de empresas e estágios supervisionados.

O objetivo é preparar o aluno não apenas para entender o mundo corporativo, mas também para agir dentro dele.

Como funciona o curso de Administração na Saint Paul

Na Escola de Negócios Saint Paul, o curso de Administração foi repensado para o século XXI. A proposta é unir alta formação técnica e vivência prática de negócios reais — um modelo que já começa no primeiro semestre.

Segundo a brochura oficial da graduação, o curso forma profissionais que “pensam estrategicamente, agem com consciência e lideram com propósito”.

Entre as disciplinas estão Economia, Inteligência Artificial Aplicada, Sustentabilidade, Finanças, Liderança, Empreendedorismo e Bem-Estar — um currículo que combina raciocínio analítico e visão humana.

Outro diferencial é o One-Page Proposal, um projeto de conclusão em que o aluno propõe uma solução real para um desafio de mercado, com acompanhamento de dois mentores: um professor e um executivo formado pela própria Saint Paul. A cada etapa do curso, o estudante é desafiado a aplicar o que aprendeu — e não apenas a decorar conceitos.

Um curso conectado ao futuro do trabalho

A formação da Saint Paul é moldada para o novo perfil do líder empresarial: alguém capaz de unir inteligência analítica, pensamento crítico e propósito. Por isso, o currículo integra IA aplicada aos negócios em todas as áreas e estimula o desenvolvimento de soft skills, como empatia, colaboração e comunicação.

Os alunos também têm acesso a experiências internacionais em países como Alemanha, Dinamarca, China, Austrália e Estados Unidos, que ampliam a visão global e fortalecem a capacidade de atuar em mercados complexos.

Mais do que preparar para o primeiro emprego, a Saint Paul quer formar profissionais prontos para criar suas próprias oportunidades.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.