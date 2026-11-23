Estudar fora do Brasil pode abrir portas para uma carreira internacional. Mas, para muitos jovens, essa experiência também cria um dilema: como voltar ao país de origem quando as melhores oportunidades de trabalho aparecem no exterior?

Uma pesquisa da BRASA, associação de estudantes brasileiros no exterior, em parceria com a Cia de Talentos, mostra o tamanho dessa distância. Segundo o levantamento, que ouviu mais de 2.000 estudantes em diferentes etapas da experiência internacional, 70% dos brasileiros que estudam fora gostariam de voltar ao país, mas apenas 37% efetivamente retornam.

O desafio de conectar esses profissionais ao mercado brasileiro esteve no centro das discussões propostas para o BRASA Summit Europe 2026, marcado para 14 de novembro, na IE University, em Madri, na Espanha. Organizado por estudantes, o encontro teve em sua programação debates sobre carreira, oportunidades de emprego e mudanças no mercado de trabalho, além de uma feira com empresas interessadas em talentos brasileiros.

"O ponto de ruptura acontece justamente quando o estudante começa a perceber que as oportunidades profissionais no Brasil não são tão atraentes ou acessíveis quanto aquelas encontradas no exterior", afirma Stephanie Passos, CEO da BRASA, em declaração enviada à imprensa.

Para tentar reduzir essa distância, a associação estabeleceu uma meta: conectar 2.000 estudantes a oportunidades profissionais por ano e contribuir para o retorno de 1.000 brasileiros qualificados até 2030. A estratégia inclui bolsas de estudo, programas de estágio e aproximação com empresas que atuam no Brasil.

Por que brasileiros que estudam no exterior têm dificuldade para voltar?

O primeiro emprego pode determinar onde um profissional vai construir sua carreira. Para estudantes brasileiros matriculados em universidades estrangeiras, essa escolha frequentemente acontece antes mesmo da formatura.

Segundo a BRASA, uma das principais barreiras está nos processos seletivos brasileiros, que nem sempre acompanham o calendário acadêmico das instituições internacionais.

Em países onde as universidades oferecem períodos específicos para estágios de verão, conhecidos como summer internships, programas de experiência profissional realizados durante as férias acadêmicas, os estudantes conseguem trabalhar por algumas semanas ou meses sem interromper os estudos.

No Brasil, parte dos programas de estágio e trainee, modalidade de contratação voltada à formação de profissionais em início de carreira, segue calendários diferentes.

O desencontro pode impedir que estudantes brasileiros no exterior participem dessas seleções, mesmo quando têm interesse em trabalhar no país.

"Atualmente, as ofertas de emprego muitas vezes são pouco competitivas; os programas de entrada para jovens profissionais, como trainees e estágios, nem sempre se alinham aos calendários acadêmicos de quem estuda fora; e a experiência internacional adquirida por esses estudantes ainda não é totalmente compreendida ou valorizada pelas empresas brasileiras", afirma Passos.

O resultado pode ser uma decisão profissional tomada aos poucos. Um estudante consegue o primeiro estágio no exterior, recebe uma nova oportunidade no ano seguinte e chega ao último ano da universidade com uma proposta de emprego.

Nesse momento, voltar ao Brasil significa abrir mão de uma trajetória profissional que já começou.

"Antes que perceba, o estudante construiu uma carreira profissional no exterior e recebeu uma oferta competitiva para permanecer. Nesse estágio, voltar ao Brasil parece mais distante do que nunca", afirma a CEO.

O primeiro estágio pode definir o futuro da carreira

A dificuldade de retorno não está necessariamente ligada à falta de interesse dos estudantes pelo Brasil. O levantamento da BRASA e da Cia de Talentos indica que existe uma parcela de jovens que gostaria de construir a carreira no país, mas encontra obstáculos para transformar essa intenção em uma oportunidade concreta.

Um dos pontos levantados pela associação é a diferença entre as ofertas disponíveis nos mercados.

Enquanto empresas estrangeiras podem aproveitar o período de férias universitárias para contratar estudantes, companhias brasileiras precisam adaptar seus processos caso queiram disputar esses profissionais antes da conclusão do curso.

Isso inclui oferecer estágios de curta duração, criar processos seletivos compatíveis com os calendários internacionais e estabelecer contato com estudantes ainda durante a graduação.

A BRASA também aponta outro obstáculo: o reconhecimento da experiência acadêmica internacional pelas empresas brasileiras.

Para estudantes que passaram anos desenvolvendo conhecimentos e contatos fora do país, a possibilidade de aplicar essa experiência no mercado brasileiro pode pesar na decisão de retornar.

A questão, portanto, vai além da remuneração. Envolve a existência de vagas, o momento em que elas são oferecidas e as possibilidades de crescimento profissional.

Empresas brasileiras querem se aproximar de estudantes no exterior

A disputa por esses profissionais também faz parte da estratégia de recrutamento de empresas brasileiras.

O BRASA Summit Europe 2026 incluiu em sua programação uma feira de carreiras com representantes de companhias de diferentes setores.

Entre as empresas anunciadas estavam BTG Pactual, Stone, Boston Consulting Group (BCG), Cimed, Fundação Itaú e Enter, empresa brasileira de inteligência artificial.

A proposta era aproximar estudantes de oportunidades de estágio, programas de férias e vagas efetivas, além de permitir conversas com profissionais que já atuam no mercado.

Realizado na IE University, em Madri, o encontro teve como um dos objetivos aproximar a comunidade acadêmica do ambiente empresarial. A escolha da capital espanhola levou em conta a presença de estudantes brasileiros na região e a facilidade de deslocamento de participantes de outros países europeus.

"Um dos motivos pelos quais escolhemos Madri é que a Espanha tem a maior concentração de núcleos locais da BRASA na Europa. Além disso, a IE University é muito voltada à tecnologia e profundamente integrada ao mundo corporativo. Seu campus futurista favorece um ambiente de inovação, empreendedorismo e discussões sobre o futuro", afirma Letícia Pacheco, diretora de Conferências da BRASA.

Segundo a organização, a Espanha conta com seis núcleos locais da associação, distribuídos entre Madri, Sevilha, Barcelona, Granada e instituições de ensino.

O encontro também previa um painel sobre a construção de carreiras entre Brasil e Europa, com a participação de Claudia Nunes, diretora de expansão internacional da GoGlobal, que desenvolveu sua trajetória profissional entre São Paulo e Madri.

A presença das empresas na programação indica interesse em estabelecer contato com estudantes brasileiros no exterior. O material divulgado pela organização, porém, não informa quantas vagas foram oferecidas nem quantas contratações resultaram do evento.

BRASA quer apoiar o retorno de 1.000 profissionais até 2030

A aproximação entre empresas e estudantes faz parte de um projeto mais amplo da associação.

Com uma rede de aproximadamente 15.000 estudantes, distribuídos por 150 núcleos locais em mais de 125 universidades, a BRASA pretende ampliar sua atuação até 2030.

Uma das iniciativas é o Movimento BRASA por um Brasil Melhor, que busca reunir 20 empresas apoiadoras para financiar bolsas de estudo e criar oportunidades profissionais para brasileiros com experiência internacional.

Entre as metas anunciadas estão:

Conectar uma rede de 25.000 talentos brasileiros no mundo;

no mundo; Contribuir para o retorno de 1.000 profissionais qualificados ao Brasil;

ao Brasil; Oferecer 50 bolsas de estudo por ano , com valor médio mínimo de 4.500 euros;

, com valor médio mínimo de 4.500 euros; Criar 2.000 conexões profissionais anualmente ;

; Alcançar 5.000 estudantes pré-universitários por ano ;

; Estruturar um fundo patrimonial de 10 milhões de euros até 2030, destinado à continuidade das iniciativas.

O plano busca atuar em duas frentes: ampliar o acesso de brasileiros à educação internacional e criar condições para que essa formação também gere oportunidades no país.

As metas, no entanto, ainda dependem da captação de recursos, da adesão de empresas e da abertura de vagas compatíveis com o perfil dos estudantes.

O que as empresas precisam mudar para atrair esses profissionais?

A pesquisa da BRASA e da Cia de Talentos aponta para um desafio que começa antes da contratação: fazer com que o Brasil entre nas opções de carreira dos estudantes enquanto eles ainda estão na universidade.

Para isso, a associação defende maior aproximação entre recrutadores brasileiros e instituições de ensino estrangeiras.

Programas de estágio de verão, processos seletivos adaptados ao calendário acadêmico e oportunidades de contato com profissionais brasileiros são algumas das medidas propostas.

O movimento também pretende ampliar a oferta de bolsas e mentorias, conectando estudantes a profissionais que já passaram pela experiência de estudar ou trabalhar fora do país.

O desafio será transformar essas iniciativas em contratações.

Embora os dados indiquem interesse dos estudantes em retornar, a pesquisa apresentada no release não detalha quantos entrevistados recusaram propostas brasileiras, quais setores concentram as maiores dificuldades ou quanto pesa a diferença salarial nessa decisão.

Essas informações ajudariam a dimensionar o que precisa mudar para que o desejo de voltar se transforme em uma escolha profissional viável.

Para as empresas, a questão é como disputar profissionais que já têm acesso a oportunidades no mercado internacional. Para os estudantes, é decidir se a carreira construída fora do país pode continuar no Brasil.

E, para o mercado brasileiro, o resultado dessa disputa dependerá menos da intenção de retorno e mais das vagas que conseguir oferecer.