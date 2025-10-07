'IA não vai roubar seu emprego, vai multiplicá-lo', diz CEO da Box

Levie diz que com a IA, desenvolvedores podem escrever até cinco vezes mais código, e tornar suas habilidades mais valiosas no mercado (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12h05.
O CEO da Box, Aaron Levie, quer desfazer um dos maiores equívocos sobre a inteligência artificial: automatizar não é o mesmo que substituir.
Em entrevista à Business Insider, Levie afirmou que muitos profissionais temem perder seus empregos para a IA, mas o cenário real tende a ser o oposto. “Se a IA impulsiona produtividade, muitas empresas crescerão mais rápido — e isso exigirá contratar mais pessoas para sustentar esse crescimento”, explicou.
Segundo o executivo, é improvável que categorias inteiras de trabalho desapareçam. O mais comum será o aumento da eficiência e da produção dentro das empresas. “Há poucos exemplos de setores que sumiram por causa da automação”, destacou.
Levie acredita que áreas como vendas, direito e saúde devem se expandir com o avanço da tecnologia. “À medida que tarefas são automatizadas, a produtividade dentro de cada função aumenta de forma significativa”, disse.
O setor de engenharia de software, frequentemente apontado como o mais ameaçado pela IA, deve seguir um caminho semelhante. Embora ferramentas de código automático estejam otimizando processos, Levie considera “equivocada” a ideia de que a profissão vai desaparecer. “Com IA, engenheiros podem produzir duas, três ou até cinco vezes mais código. O conjunto de habilidades se torna ainda mais valioso”, afirmou.
O impacto, segundo ele, será semelhante em outras carreiras: advogados poderão revisar mais contratos, designers de marketing criarão mais campanhas e gerentes de produto terão alcance ampliado.
“Em nenhum desses casos o emprego deixa de existir”, ressaltou. “O que muda é a escala do que esse profissional pode realizar — pode crescer 20%, 50% ou até 200%, dependendo do papel.”
Mesmo otimista, Levie admite que a transformação exigirá adaptação. “É preciso entender como seu trabalho vai evoluir e qual papel você quer desempenhar nesse futuro”, concluiu.
