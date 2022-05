Provi quer financiar intercâmbio de 4 mil estudantes brasileiros

A Provi, fintech de crédito educacional profissionalizante, quer começar com o pé direito sua atuação internacional. Após fechar parcerias com dez agências de intercâmbio, a Provi quer iniciar o financiamento de cursos no exterior.

Os cursos serão viabilizados pelas agências de intercâmbio que se tornam as novas parceiras da Provi. Com recursos destinados a essa modalidade, a fintech deve beneficiar 4 mil alunos ainda em 2022.

“O mercado demanda novas habilidades e competências. Os cursos no exterior chegam para suprir essa lacuna, especialmente no que se refere ao segundo idioma e disciplinas em ciências exatas e tecnologia. Dados mostram que existe um alto retorno financeiro para quem estuda fora e também para as empresas que contratam esses profissionais”, afirma Gabriel Zabala, coordenador de inteligência comercial da Provi.

Na nova modalidade de crédito estudantil, do pacote de intercâmbio, a Provi vai financiar de 30% a 50%, o que significa que há oportunidades para o financiamento completo do curso escolhido, liberando um valor de até R$60 mil por aluno.

Uma das grandes vantagens do programa para os cursos no exterior é que o estudante deverá pagar as parcelas do financiamento em real, podendo receber o crédito estudantil em dólares ou em euro, o que costuma ser vantajoso dependendo da cotação em relação ao real.

O financiamento engloba cursos profissionalizantes, de idiomas, high school - quando autorizado pelos representantes legais do estudante, - programas combinados de estudo e trabalho e demais opções oferecidas pelas agências.

Além disso, o crédito é válido para financiar o curso em si, mas não inclui valores de passagens, seguros, hospedagem e demais custos extras.

“Já temos em torno de dez agências parceiras e estamos em busca de mais possibilidades. Permitir que pessoas de todas as idades se especializem, melhorem suas projeções de carreira e se tornem mais capacitadas para o mercado é um sonho realizado. Poder proporcionar estudos fora do Brasil é algo que mostra como podemos realizar cada vez mais sonhos”, completa Zabala.

Os estudantes que ficaram interessados no modelo da Provi, podem acessar o site oficial da fintech para mais informações sobre as modalidades de financiamento do intercâmbio.

