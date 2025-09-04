Protagonismo feminino transforma a ciência e a liderança acadêmica no Paraná

Nas universidades estaduais do Paraná, as mulheres não apenas ocupam cadeiras nas salas de aula, como também conduzem pesquisas, lideram projetos e transformam a ciência regional.

Em um cenário que historicamente priorizou homens, elas são agora a maioria entre estudantes e professoras, além de conquistarem espaço nas instâncias de liderança acadêmica.

Presença feminina já é maioria no ensino superior estadual

Das 7.528 docentes das universidades estaduais do Paraná, 3.833 são mulheres, o equivalente a 51%. Entre os alunos matriculados nos cursos de graduação, elas representam 59%: são 38.497 estudantes em um total de 64.864.

Em diversas instituições, como a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), a participação feminina também ultrapassa a metade entre os coordenadores de projetos de pesquisa.

Na UEM, por exemplo, 828 mulheres estão à frente de grupos de pesquisa, o que representa 52% dos 1.584 docentes com essa função. Na Unicentro, o índice é de 51% entre os 493 professores que desenvolvem projetos.

Pesquisadoras dominam iniciação científica e pós-graduação

O protagonismo feminino também é expressivo na iniciação científica. Na UEM, elas representam 63% dos estudantes de pesquisa; na Unicentro, a mesma proporção se repete.

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), 67% dos alunos envolvidos em iniciação científica são mulheres. E a tendência se confirma na pós-graduação, em que 61% dos estudantes da UEL e 62% da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) são mulheres em cursos de mestrado e doutorado.

Esse avanço mostra que a atuação feminina não se limita à graduação, elas avançam em direção à produção de conhecimento e à formação de alto nível, espaços historicamente ocupados majoritariamente por homens.

Projetos liderados por mulheres ganham reconhecimento internacional

O impacto da liderança feminina também é visível fora dos laboratórios. Um exemplo é o projeto Couro de Peixe, coordenado pela professora Kátia Kalko Schwarz, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Criado em 2008, o programa transforma a pele de peixe em artesanato e gera renda para mulheres.

O sucesso da iniciativa levou a pesquisadora a ser convidada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) para implantar o projeto em Cabo Verde, na África.

Outro destaque vai para pesquisadoras da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), como Jasmine Cardozo Moreira (Turismo) e Ana Lúcia Pereira (Matemática), que foram contempladas com bolsas-produtividade da Fundação Araucária, por sua atuação em projetos nas áreas de educação ambiental e inclusiva.

