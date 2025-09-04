A pergunta que revela os líderes em entrevistas: ‘Qual é o seu feedback negativo mais comum?’

Katie Sturino, fundadora da Megababe (Fonte: Getty Images)
Em um mercado onde startups se expandem com times enxutos e operações ágeis, a habilidade de um líder em identificar rapidamente o perfil comportamental de um candidato tornou-se uma competência essencial.
É o que faz Katie Sturino, fundadora da Megababe — marca de produtos de cuidados corporais com ingredientes limpos — ao conduzir entrevistas com um critério inusitado, mas revelador:
“Qual é o feedback negativo mais consistente que você recebe?”
A pergunta vai direto ao ponto e, segundo Sturino, tem um objetivo claro: entender onde o candidato mais falha.
Para ela, admitir fraquezas não é apenas um exercício de vulnerabilidade, mas uma necessidade operacional.
Em uma empresa com apenas 11 funcionários, como é o caso da Megababe, não há espaço para zonas de sombra.
“Você não pode se esconder em uma empresa pequena”, afirma. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
O que diferencia a abordagem de Sturino é o fato de ela não querer mapear fraquezas para descartar candidatos — mas sim para integrá-los de forma mais assertiva e eficiente.
“Preciso saber, na retaguarda, com o que mais vou lidar e como podemos ajudar você a melhorar nisso. Não tenho medo disso”, diz a fundadora.
Essa é uma prática que tem ganhado tração entre lideranças modernas: a valorização do autoconhecimento como pré-requisito de atuação.
Ao entender as limitações do colaborador, o líder pode ajustar expectativas, dividir responsabilidades de forma mais inteligente e oferecer apoio pontual no desenvolvimento de habilidades.
A prática adotada por Sturino representa uma virada de chave no que se espera de um líder: não apenas alguém que gerencie processos, mas que saiba construir times sólidos e resilientes a partir de relações de confiança.
Num ambiente onde poucos fazem muito, o preparo emocional se torna tão importante quanto a habilidade técnica.
