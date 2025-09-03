Prompt pouco usado que transforma qualquer texto em um manual passo a passo

Relatórios, artigos e documentos técnicos costumam ser ricos em informação, mas difíceis de aplicar. O ChatGPT, quando usado sem contexto, tende a resumir ou simplificar demais esses textos, em vez de organizá-los de forma prática.

Para profissionais que buscam eficiência, a chave está em guiar a IA com comandos que obriguem uma estruturação em etapas.

O prompt que muda tudo

O segredo é dar ao ChatGPT um papel específico e exigir formato claro. Veja um exemplo poderoso:

“Atue como um instrutor especializado. Transforme este texto em um manual passo a passo detalhado, com cada etapa numerada, tempo estimado de execução e recomendações práticas para cada fase”

Ao usar esse comando, a IA não apenas reorganiza o conteúdo, mas cria um roteiro de ação, dividindo em fases e adicionando dicas úteis.

Como isso funciona na prática?

Imagine que você tem um artigo longo sobre “estratégias de marketing digital”. Com um pedido genérico, a IA poderia entregar um resumo. Mas com o prompt acima, ela devolve algo assim:

Planejamento de público-alvo — Defina persona com base em dados de CRM; tempo estimado: 2h. Escolha de canais — Liste plataformas com maior ROI; tempo estimado: 1h.

Criação de conteúdo — Estruture calendário editorial; tempo estimado: 3h.

E assim por diante, criando um manual prático e pronto para execução.

