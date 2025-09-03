Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Prompt pouco usado que transforma qualquer texto em um manual passo a passo

Um simples ajuste no pedido faz a IA quebrar conteúdos complexos em guias claros, organizados e acionáveis

Para que serve o manual de uma franquia?

Para que serve o manual de uma franquia?

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17h13.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Relatórios, artigos e documentos técnicos costumam ser ricos em informação, mas difíceis de aplicar. O ChatGPT, quando usado sem contexto, tende a resumir ou simplificar demais esses textos, em vez de organizá-los de forma prática. 

Para profissionais que buscam eficiência, a chave está em guiar a IA com comandos que obriguem uma estruturação em etapas.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

O prompt que muda tudo

O segredo é dar ao ChatGPT um papel específico e exigir formato claro. Veja um exemplo poderoso:

“Atue como um instrutor especializado. Transforme este texto em um manual passo a passo detalhado, com cada etapa numerada, tempo estimado de execução e recomendações práticas para cada fase”

Ao usar esse comando, a IA não apenas reorganiza o conteúdo, mas cria um roteiro de ação, dividindo em fases e adicionando dicas úteis.

Como isso funciona na prática?

Imagine que você tem um artigo longo sobre “estratégias de marketing digital”. Com um pedido genérico, a IA poderia entregar um resumo. Mas com o prompt acima, ela devolve algo assim:

  1. Planejamento de público-alvo — Defina persona com base em dados de CRM; tempo estimado: 2h.

  2. Escolha de canais — Liste plataformas com maior ROI; tempo estimado: 1h.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

  1. Criação de conteúdo — Estruture calendário editorial; tempo estimado: 3h.

E assim por diante, criando um manual prático e pronto para execução.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

‘A IA não vai roubar meu emprego’: diz engenheiro de software que usa IA no trabalho

Aos 23, engenheiro troca Amazon por oferta de US$ 400 mil da Meta — e dá o mapa da carreira em IA

CEO da rival do X transforma pesquisa em rede rival com 38 milhões de usuários

12 frases que fazem você parecer um líder emocionalmente imaturo, segundo especialista

Mais na Exame

Carreira

‘A IA não vai roubar meu emprego’: diz engenheiro de software que usa IA no trabalho

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: o papel central das NDCs no enfrentamento da crise climática

Economia

Combustíveis fósseis na Amazônia devem ser debatidos na COP, pedem ambientalistas

Tecnologia

Startup finlandesa de computação quântica IQM levanta €275 milhões e atinge “status de unicórnio”