Programa de incentivo profissional abre vagas; veja como participar

Você certamente já ouviu falar que, dentre todos os investimentos possíveis, a educação é o melhor caminho, certo? Por acreditarem nessa premissa, a EXAME Academy e a Unisinos Online decidiram criar o Programa de Incentivo Profissional (PIP) com a missão de democratizar o acesso à educação continuada no Brasil.

O mercado de trabalho mudou, e apenas a formação superior deixou de ser considerada um diferencial competitivo. As novas tecnologias, a velocidade na qual consumimos e produzimos informações e o crescimento exponencial de pessoas capacitadas gerou uma demanda por profissionais cada vez mais capacitados e atualizados.

Mas será que o PIP é para você? Para saber, primeiramente, responda as questões abaixo e descubra se faz sentido para sua jornada:

Você já possui formação de nível superior?

Gosta de criar e propor soluções inovadoras para velhos problemas?

Deseja ser requisitado pelas grandes empresas para preencher os melhores cargos com os mais altos salários ou ser promovido em seu emprego atual?

Valoriza o desenvolvimento pessoal, profissional, o networking qualificado e o conhecimento orientado a resultados?

Se a resposta foi sim para a maioria das perguntas, entenda mais sobre a oportunidade a seguir.

O diferencial de um MBA no salário

Um levantamento feito pelo Catho, site especializado no mercado de trabalho, revelou alguns dados interessantes. Confira a seguir:

Mais de 70% das vagas de liderança exigem um curso complementar;

das vagas de liderança exigem um curso complementar; Em cargos de coordenação, o salário de quem possui uma pós-graduação é de aproximadamente 53,7% maior ;

; Para cargos de analista os valores chegam a ultrapassar a casa dos 117%.

Para exemplificar, segundo o levantamento, profissionais em cargos de gestão sem MBA possuem uma média salarial de R$ 8 mil. Já para aqueles com o título de MBA, os valores ultrapassam R$ 11,8 mil.

Por sua vez, a remuneração de um analista com curso superior girou em torno de R$ 3,6 mil, enquanto para os pós-graduados os ganhos ficaram na casa dos R$ 9,1 mil. E ainda existem outras áreas em que, para os cargos de direção, os salários batem até R$ 37,4 mil.

Como funciona o Programa de Incentivo Profissional

Por meio do PIP (Programa de Incentivo Profissional), o profissional tem acesso exclusivo a um curso com renomados professores de mercado, experts, mestres e doutores. Confira os detalhes:

Do valor máximo de R$ 11.760,00, o aluno investirá R$ 7.176,00. E a EXAME Academy junto com a Unisinos garante um desconto de R$ 4.584,00. O pagamento ainda pode ser parcelado em até 24 vezes de R$ 299 sem juros e sem que seja necessário possuir o limite total no cartão. Para quem tem interesse em investir à vista, o valor sai por R$ 5.382,00, válido somente para as primeiras inscrições.

Isso porque a proposta é justamente investir no profissional e pagar parte do seu curso com o objetivo de levar a educação continuada ao maior número de pessoas, tornando assim o novo mercado de trabalho mais inclusivo e menos desigual.

Confira abaixo os detalhes dos cursos oferecidos pelas instituições:

Alguns professores:

João Appolinário | Presidente e Fundador da Polishop, João está entre os empreendedores de maior sucesso no Brasil;

| Presidente e Fundador da Polishop, João está entre os empreendedores de maior sucesso no Brasil; Pedro Englert | Sócio de 5 Fintechs e CEO da StartSe. Ex-CEO do portal Infomoney e ex-sócio da XP Investimentos.

| Sócio de 5 Fintechs e CEO da StartSe. Ex-CEO do portal Infomoney e ex-sócio da XP Investimentos. Renata Moraes Vichi | Uma das mulheres mais respeitadas no mundo dos negócios, Renata é CEO do Grupo CRM ( Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffe)

Paul Krugman | Escritor, economista e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008.

| Escritor, economista e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008. Joaquim Levy | Ex-Ministro da Fazenda e Ex-Presidente do BNDES. Integra o time de especialistas do Safra e é responsável pela área de macroeconomia e de relações com o mercado;

| Ex-Ministro da Fazenda e Ex-Presidente do BNDES. Integra o time de especialistas do Safra e é responsável pela área de macroeconomia e de relações com o mercado; Assaf Neto | Referência em Finanças com atuação de 50 anos no mercado. Autor, Professor, consultor e CEO do Instituto Assaf Neto.

Como funciona o MBA?

100% online;

Reconhecido pelo MEC;

Carga horária de 384h;

Doze meses de duração;

Sem necessidade de TCC;

Networking com a turma;

Parcelamento no boleto ou cartão.

