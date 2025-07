Primeiro estágio: o que colocar no currículo quando você ainda não tem experiência

Conseguir o primeiro estágio pode parecer um desafio quando seu currículo ainda está em branco.

Mas isso não significa que você não tem nada a oferecer. Recrutadores valorizam estudantes que demonstram iniciativa, habilidades práticas e potencial de aprendizado.

Veja abaixo como estruturar seu currículo para se destacar, mesmo sem experiência profissional prévia.

Destaque a educação e os projetos relevantes

Quando não há experiência formal, a área de Educação deve estar no topo. Inclua:

Curso, universidade e previsão de formatura (e GPA, se for forte);

Disciplinas relevantes para a vaga, como “Análise de Dados”, “Comunicação Empresarial”.

Substitua “Experiência” por seções estratégicas

Em vez de deixar “Experiência Profissional” vazia, use seções como:

Projetos relevantes , para incluir trabalhos acadêmicos ou independentes;

Atividades extracurriculares , como liderança em clubes, voluntariado ou trabalho em equipe ;

Voluntariado ou hobbies , que mostram habilidades como organização, comunicação e resiliência .

Essa abordagem segue boas práticas de formatação funcional, que priorizam competências e conquistas, não histórico de trabalho.

Faça um resumo ou objetivo que mostre valor

Abra o currículo com um resumo em 2 e 3 linhas que mostre seu perfil:

Quem você é;

Habilidades técnicas e interpessoais;

Objetivo.

Revise e personalize para cada vaga

Mesmo sem experiência, você pode se destacar:

Escolha um formato limpo, exceto designs exagerados;

Adapte o currículo a cada vaga, usando palavras-chave do anúncio e focando nos dados e ações que mostram sua capacidade;

Inclua uma carta de apresentação curta que conte o porquê da sua motivação e o que você oferece.

