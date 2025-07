Juliana Marins: velório será nesta sexta em Niterói e terá momento aberto ao público

A família da publicitária Juliana Marins, de 26 anos, confirmou que o velório da jovem será realizado nesta sexta-feira, 4, no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro — cidade onde ela morava.

Juliana morreu após cair durante uma trilha no vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia. De acordo com a organização do velório, a cerimônia de despedida será dividida em dois momentos. Das 10h às 12h, o velório será aberto ao público. A partir das 12h30 até as 15h, o acesso será restrito a familiares e amigos próximos.

Mariana Marins, irmã de Juliana, afirmou que o velório trouxe um pouco de paz à família, mas que seu coração permanece “apertado” diante de tudo o que aconteceu. O local do velório é a Estrada Francisco da Cruz Nunes, 987, no bairro de Pendotiba, em Niterói.

Para garantir a preservação da intimidade da família, não será permitido fazer registros de vídeo ou foto dentro da capela, tampouco abordar membros da família nas dependências do cemitério. Segundo os organizadores do velório, pessoas que descumprirem essas regras serão retiradas do local.

Após o velório, o corpo será cremado. Manoel Marins, pai de Juliana, explicou que essa data foi escolhida porque a família não tinha previsão de quando o corpo seria liberado.

Nova necropsia

A nova necropsia foi realizada na quarta-feira por dois peritos legistas da Polícia Civil do Rio e acompanhada por um perito da Polícia Federal e um assistente técnico da família. O exame iniciou às 8h30 e terminou por volta das 11h. O laudo preliminar deve ser concluído em até sete dias.