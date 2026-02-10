Por que essa empresa dicidiu pagar 100% da academia de funcionários que se exercitam?

No fim do expediente, é comum ver pequenos grupos se formando na saída da fábrica da Alko Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Alguns seguem juntos para uma academia próxima, outros combinam carona para aulas de pilates ou treinos funcionais.

O detalhe é que, ali, cuidar da saúde não pesa no bolso do funcionário. Se ele mantiver a frequência mínima de exercícios, de 15 dias por mês, a empresa devolve integralmente o valor gasto com a academia, e o reembolso é pago na folha de pagamentos dos funcionários. Na prática, a Alko decidiu pagar para que seus colaboradores se exercitem.

“É como se fosse um reembolso. Você ganha se você cuidar da sua saúde”, resume Adriana Hiotte, responsável pela área de Recursos Humanos.

Quando benefício deixa de ser custo

Fundada há 37 anos como uma indústria farmacêutica familiar, a Alko Brasil atua hoje no mercado de diagnóstico por imagem, atendendo centros de tomografia e ressonância em todo o país.

Com pouco mais de 100 funcionários, a empresa decidiu ir além do pacote tradicional de benefícios e tratar saúde e qualidade de vida como investimento corporativo.

A lógica por trás dessa escolha está ligada à rotina dos colaboradores. Muitos enfrentam longos deslocamentos diários e passam grande parte do tempo no trabalho. Para a liderança da empresa, criar um ambiente de cuidado reduz preocupações externas e permite que o funcionário esteja mais presente, produtivo e engajado durante a jornada.

“A gente dá continuidade à mentalidade que meu pai sempre teve. O funcionário passa muito tempo dentro da empresa e precisa se sentir cuidado para conseguir entregar tudo o que a gente precisa”, afirma Augusto Oliveira, diretor da companhia.

Para ele, os benefícios fazem parte de um investimento em bem-estar físico e psicológico. “A gente enxerga isso como investimento, não como despesa.”

O modelo que reembolsa quem cria hábito

O incentivo à atividade física acontece por meio do TotalPass, benefício já comum em muitas empresas. O diferencial da Alko está na forma como ele é utilizado. O funcionário paga o plano normalmente, mas, se comprovar ao menos dez frequências mensais, recebe o valor integral de volta.

O critério não foi criado por acaso. A empresa buscava estimular constância, não apenas adesão pontual. O resultado veio rápido. Em um ano, o número de usuários do benefício cresceu cerca de 35%.

Mais do que isso, os relatórios mostram que a maioria dos participantes ultrapassa com folga o mínimo exigido, frequentando academias entre 15 e 25 dias por mês.

Saúde dentro do expediente

O cuidado com o corpo também acontece dentro da empresa. A Alko oferece sessões semanais de ginástica laboral e atendimentos regulares de massagem terapêutica, ambos realizados durante o horário de trabalho. A adesão chega a quase 100% em algumas atividades.

Na área de nutrição, o programa é ainda mais estruturado. Uma equipe multidisciplinar avalia os colaboradores interessados com exames físicos e análise de indicadores de saúde.

A partir desse diagnóstico, grupos são selecionados para acompanhamento nutricional mensal, sem custo algum. Em um único ciclo, cerca de 30 funcionários passaram pelo programa, que mostrou resultados que vão além da balança, com relatos de melhora na disposição, autoestima e relação com a própria saúde.