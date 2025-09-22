Carreira

Por que contar histórias é a habilidade interpessoal mais poderosa que um profissional pode ter

Mais do que uma habilidade de comunicação, contar boas histórias tem se mostrado essencial para líderes que desejam engajar, influenciar e tirar ideias do papel em ambientes de alta competitividade

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18h27.

No Vale do Silício, onde startups viram gigantes e ideias ousadas viram bilhões, uma habilidade vem se destacando como essencial para quem ocupa posições de liderança: storytelling.

“Você pode chamar de soft. Eu chamo de fundamental”, afirmou Geoff Ralston, ex-presidente da Y Combinator — a mesma aceleradora que ajudou a lançar empresas como Airbnb, Reddit e DoorDash.

'Projetar um futuro que ainda não existe'

A declaração foi publicada na Inc Magazine e joga luz sobre algo que vai muito além da comunicação: a capacidade de transformar uma visão em uma narrativa que mobiliza pessoas.

Segundo Ralston, o papel de um empreendedor — e de qualquer líder — é projetar um futuro que ainda não existe. Para isso, não basta ter uma boa ideia ou um bom produto. É preciso convencer clientes, investidores e times de que aquela visão merece ser construída. E é aí que entra o poder de contar uma boa história.

Sam Altman, cofundador da OpenAI e também ex-presidente da Y Combinator, reforça: “Não basta acreditar na sua ideia. Você precisa convencer os outros a acreditar também.”

Airbnb é exemplo

A história da criação do Airbnb é um exemplo claro desse poder.

Em 2008, Brian Chesky e Joe Gebbia estavam endividados e decidiram alugar colchões infláveis em seu apartamento para participantes de uma conferência em São Francisco.

Faturaram US$ 200 e tiveram a ideia de transformar isso em negócio. Para manter o projeto vivo, criaram até caixas de cereal temáticas, que venderam por US$ 40 cada.

Quando apresentaram a startup à Y Combinator, os investidores não se encantaram com o modelo. Mas se encantaram com os fundadores. “Era impossível não gostar deles”, disse um dos parceiros da aceleradora. A história que eles contaram — com emoção, autenticidade e propósito — foi decisiva para conquistar apoio.

Ferramenta estratégica para líderes

No mundo corporativo, o storytelling se tornou ferramenta estratégica para líderes que desejam engajar equipes, apresentar ideias com clareza e gerar confiança. Não é sobre florear discursos, mas sobre dar sentido ao que se faz e inspirar pessoas a seguirem juntas.

Em um cenário onde liderar exige mais do que expertise técnica, saber contar histórias se tornou um diferencial competitivo. E é, cada vez mais, o que separa líderes comuns de líderes inesquecíveis.

