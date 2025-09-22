Por que contar histórias é a habilidade interpessoal mais poderosa que um profissional pode ter

No Vale do Silício, onde startups viram gigantes e ideias ousadas viram bilhões, uma habilidade vem se destacando como essencial para quem ocupa posições de liderança: storytelling.

“Você pode chamar de soft. Eu chamo de fundamental”, afirmou Geoff Ralston, ex-presidente da Y Combinator — a mesma aceleradora que ajudou a lançar empresas como Airbnb, Reddit e DoorDash.

'Projetar um futuro que ainda não existe'

A declaração foi publicada na Inc Magazine e joga luz sobre algo que vai muito além da comunicação: a capacidade de transformar uma visão em uma narrativa que mobiliza pessoas.

Segundo Ralston, o papel de um empreendedor — e de qualquer líder — é projetar um futuro que ainda não existe. Para isso, não basta ter uma boa ideia ou um bom produto. É preciso convencer clientes, investidores e times de que aquela visão merece ser construída. E é aí que entra o poder de contar uma boa história.

Sam Altman, cofundador da OpenAI e também ex-presidente da Y Combinator, reforça: “Não basta acreditar na sua ideia. Você precisa convencer os outros a acreditar também.”

Airbnb é exemplo

A história da criação do Airbnb é um exemplo claro desse poder.

Em 2008, Brian Chesky e Joe Gebbia estavam endividados e decidiram alugar colchões infláveis em seu apartamento para participantes de uma conferência em São Francisco.

Faturaram US$ 200 e tiveram a ideia de transformar isso em negócio. Para manter o projeto vivo, criaram até caixas de cereal temáticas, que venderam por US$ 40 cada.

Quando apresentaram a startup à Y Combinator, os investidores não se encantaram com o modelo. Mas se encantaram com os fundadores. “Era impossível não gostar deles”, disse um dos parceiros da aceleradora. A história que eles contaram — com emoção, autenticidade e propósito — foi decisiva para conquistar apoio.

Ferramenta estratégica para líderes

No mundo corporativo, o storytelling se tornou ferramenta estratégica para líderes que desejam engajar equipes, apresentar ideias com clareza e gerar confiança. Não é sobre florear discursos, mas sobre dar sentido ao que se faz e inspirar pessoas a seguirem juntas.

Em um cenário onde liderar exige mais do que expertise técnica, saber contar histórias se tornou um diferencial competitivo. E é, cada vez mais, o que separa líderes comuns de líderes inesquecíveis.

Curso ensina habilidades em liderança

