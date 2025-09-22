Esse é o prompt que Elon Musk usaria para lançar uma startup do zero

Elon Musk (Antonio Masiello / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18h58.
Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 19h21.
Quando se fala em Elon Musk, o que salta aos olhos não é apenas a ousadia de lançar foguetes ou de apostar em carros elétricos quando a indústria ainda desacreditava. O traço mais forte é a velocidade.
Musk tem uma capacidade incomum de transformar conceitos em protótipos e protótipos em produtos reais em questão de meses. Foi assim com a Tesla, foi assim com a SpaceX e até mesmo com a Neuralink, seu projeto mais futurista.
Se para a maioria dos empreendedores lançar uma empresa leva anos de preparação, para Musk, a urgência é parte da estratégia. Ele acredita que, ao colocar uma ideia no mercado rapidamente, descobre-se mais sobre ela em um mês de operação do que em um ano de debates em sala de reunião.
Se Musk decidisse usar o ChatGPT como aliado, há fortes indícios de que começaria por algo direto e prático, como:
“Gere um plano de negócios enxuto para uma startup que resolva [problema X], incluindo público-alvo, modelo de receita e três formas rápidas de testar a ideia.”
Esse tipo de comando reflete sua filosofia de acelerar etapas, priorizar a execução e validar hipóteses com dados reais, e não apenas com teorias.
Para qualquer empreendedor iniciante, esse prompt serve como ponto de partida. O ChatGPT pode entregar uma estrutura organizada em poucos segundos: quem é o cliente, como ganhar dinheiro, quais os riscos óbvios. Não substitui a vivência prática nem o olhar crítico, mas encurta o caminho até a primeira versão da ideia.
Ao aplicar esse comando, o usuário pode inclusive pedir à IA que simule feedback de clientes, proponha testes de marketing de baixo custo e sugira formas de medir tração inicial. É a tradução da mentalidade de Musk em bits e bytes: testar rápido, aprender mais rápido ainda.
Não existem estudos sobre como Musk de fato usaria o ChatGPT. Mas, olhando sua trajetória, é possível inferir que a IA seria apenas mais uma engrenagem em sua máquina de velocidade. Para ele, o diferencial nunca foi a tecnologia em si, mas a forma como ela é aplicada.
A lição é clara: mais importante que ter a ideia perfeita é colocá-la em movimento. O ChatGPT pode ser um aliado nesse processo, mas só ganha sentido quando combinado com ousadia, disciplina e coragem para falhar em público — três marcas registradas de Elon Musk.
