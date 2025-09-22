Esse é o prompt que Elon Musk usaria para lançar uma startup do zero

Quando se fala em Elon Musk, o que salta aos olhos não é apenas a ousadia de lançar foguetes ou de apostar em carros elétricos quando a indústria ainda desacreditava. O traço mais forte é a velocidade.

Musk tem uma capacidade incomum de transformar conceitos em protótipos e protótipos em produtos reais em questão de meses. Foi assim com a Tesla, foi assim com a SpaceX e até mesmo com a Neuralink, seu projeto mais futurista.

Se para a maioria dos empreendedores lançar uma empresa leva anos de preparação, para Musk, a urgência é parte da estratégia. Ele acredita que, ao colocar uma ideia no mercado rapidamente, descobre-se mais sobre ela em um mês de operação do que em um ano de debates em sala de reunião.

O prompt que faria sentido

Se Musk decidisse usar o ChatGPT como aliado, há fortes indícios de que começaria por algo direto e prático, como:

Esse tipo de comando reflete sua filosofia de acelerar etapas, priorizar a execução e validar hipóteses com dados reais, e não apenas com teorias.

Como aplicar na prática

Para qualquer empreendedor iniciante, esse prompt serve como ponto de partida. O ChatGPT pode entregar uma estrutura organizada em poucos segundos: quem é o cliente, como ganhar dinheiro, quais os riscos óbvios. Não substitui a vivência prática nem o olhar crítico, mas encurta o caminho até a primeira versão da ideia.

Ao aplicar esse comando, o usuário pode inclusive pedir à IA que simule feedback de clientes, proponha testes de marketing de baixo custo e sugira formas de medir tração inicial. É a tradução da mentalidade de Musk em bits e bytes: testar rápido, aprender mais rápido ainda.

O que aprender com Musk

Não existem estudos sobre como Musk de fato usaria o ChatGPT. Mas, olhando sua trajetória, é possível inferir que a IA seria apenas mais uma engrenagem em sua máquina de velocidade. Para ele, o diferencial nunca foi a tecnologia em si, mas a forma como ela é aplicada.

A lição é clara: mais importante que ter a ideia perfeita é colocá-la em movimento. O ChatGPT pode ser um aliado nesse processo, mas só ganha sentido quando combinado com ousadia, disciplina e coragem para falhar em público — três marcas registradas de Elon Musk.

