Esse é o prompt que Elon Musk usaria para lançar uma startup do zero

O bilionário é conhecido pela velocidade em tirar ideias do papel; se usasse o ChatGPT, este seria o comando para transformar um esboço em negócio

Elon Musk (Antonio Masiello / Colaborador/Getty Images)

Elon Musk (Antonio Masiello / Colaborador/Getty Images)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18h58.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 19h21.

Quando se fala em Elon Musk, o que salta aos olhos não é apenas a ousadia de lançar foguetes ou de apostar em carros elétricos quando a indústria ainda desacreditava. O traço mais forte é a velocidade.

Musk tem uma capacidade incomum de transformar conceitos em protótipos e protótipos em produtos reais em questão de meses. Foi assim com a Tesla, foi assim com a SpaceX e até mesmo com a Neuralink, seu projeto mais futurista.

Se para a maioria dos empreendedores lançar uma empresa leva anos de preparação, para Musk, a urgência é parte da estratégia. Ele acredita que, ao colocar uma ideia no mercado rapidamente, descobre-se mais sobre ela em um mês de operação do que em um ano de debates em sala de reunião.

O prompt que faria sentido

Se Musk decidisse usar o ChatGPT como aliado, há fortes indícios de que começaria por algo direto e prático, como:

“Gere um plano de negócios enxuto para uma startup que resolva [problema X], incluindo público-alvo, modelo de receita e três formas rápidas de testar a ideia.”

Esse tipo de comando reflete sua filosofia de acelerar etapas, priorizar a execução e validar hipóteses com dados reais, e não apenas com teorias.

Como aplicar na prática

Para qualquer empreendedor iniciante, esse prompt serve como ponto de partida. O ChatGPT pode entregar uma estrutura organizada em poucos segundos: quem é o cliente, como ganhar dinheiro, quais os riscos óbvios. Não substitui a vivência prática nem o olhar crítico, mas encurta o caminho até a primeira versão da ideia.

Ao aplicar esse comando, o usuário pode inclusive pedir à IA que simule feedback de clientes, proponha testes de marketing de baixo custo e sugira formas de medir tração inicial. É a tradução da mentalidade de Musk em bits e bytes: testar rápido, aprender mais rápido ainda.

O que aprender com Musk

Não existem estudos sobre como Musk de fato usaria o ChatGPT. Mas, olhando sua trajetória, é possível inferir que a IA seria apenas mais uma engrenagem em sua máquina de velocidade. Para ele, o diferencial nunca foi a tecnologia em si, mas a forma como ela é aplicada.

A lição é clara: mais importante que ter a ideia perfeita é colocá-la em movimento. O ChatGPT pode ser um aliado nesse processo, mas só ganha sentido quando combinado com ousadia, disciplina e coragem para falhar em público — três marcas registradas de Elon Musk.

