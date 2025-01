Petrobras aumenta carga de trabalho presencial de funcionários

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 9, que irá aumentar a carga de trabalho presencial de seus funcionários. As novas regras entram em vigor a partir de 7 de abril para empregados sem função gratificada e em 10 de março para aqueles com funções como consultores e gerentes.

A principal mudança é que os funcionários deverão realizar o trabalho presencial pelo menos três dias por semana, substituindo o modelo atual de dois dias. Segundo a empresa, os gerentes já seguem essa prática desde setembro de 2024.

“A Petrobras acompanha de forma contínua a evolução das tendências e práticas de modelos de trabalho no Brasil e no mundo e, desde a implantação do projeto piloto, antes da pandemia, analisa as necessidades da empresa, buscando compatibilizar com os interesses dos empregados”, afirmou a companhia em comunicado.

Detalhes do novo regime de trabalho

O anúncio esclarece que:

Funcionários com jornada reduzida poderão trabalhar remotamente apenas um dia por semana.

Novos empregados só poderão aderir ao regime híbrido após 18 meses de trabalho presencial.

Somente públicos específicos continuarão em teletrabalho integral de cinco dias por semana.

Para os demais funcionários, os dias de trabalho remoto serão negociados com os gestores, sendo obrigatório que segunda ou sexta-feira seja um dos três dias presenciais.

Além disso, os empregados que optarem pelo modelo híbrido deverão formalizar uma nova adesão. Funcionários que não aderirem às mudanças poderão trabalhar de forma integral no modelo presencial.

Objetivos com as mudanças

A Petrobras destacou que a ampliação do regime presencial busca fortalecer a integração entre as equipes e acelerar os processos de gestão. “[Grifar] A integração presencial é essencial para a entrega ágil de resultados estratégicos”, reforçou a companhia.

A empresa informou que novas orientações e prazos serão divulgados em breve, garantindo o alinhamento entre as equipes durante a transição.