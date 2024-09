PepsiCo lança Programa de Trainee com salário de R$ 10 mil; veja como participar

A PepsiCo abre inscrições para o seu programa de trainee Next Gen, exclusivo para mulheres que se autodeclaram pretas e pardas. Serão mais de 10 vagas em Operações, Vendas, S&T (Estratégia & Transformação), Marketing e Finanças, com salário de R$ 10 mil.

Quais são os requisitos?

Para se inscrever é necessário ter:

Possuir experiência profissional relevante e de vida, que possam ter agregado conhecimento, aperfeiçoado habilidades e competências;

Graduação em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo - tendo finalizado a graduação até dezembro de 2022;

Ter flexibilidade para residir em outros estados também é indispensável, uma vez que as candidatas aprovadas participarão de uma imersão na operação da PepsiCo, permitindo-lhes vivenciar a rotina da empresa em várias regiões do país;

O inglês não é uma exigência;

As profissionais que forem selecionadas terão a oportunidade de desenvolver esse e outros idiomas, por meio de uma plataforma de cursos gratuita que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da companhia.

Quais são os benefícios?

Além do salário de R$ 10 mil, as trainees aprovadas contarão com os seguintes benefícios:

Plataforma de idiomas gratuita;

Vale refeição ou restaurante (de acordo com a unidade de atuação);

Vale transporte ou Cartão Mobilidade (de acordo com a unidade de atuação);

Cartão de Boas Festas para usufruir o final de ano da melhor maneira;

Previdência Privada PrevPepsiCo;

Programa para retificação de nome para transgêneros.

Como participar?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro por meio do site da Companhia de Talentos. O programa tem previsão de início em dezembro de 2024.