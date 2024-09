PepsiCo abre vagas de trainee exclusivas para mulheres negras com salário de R$ 10 mil

A PepsiCo anunciou o lançamento de seu programa de trainee Next Gen, com vagas afirmativas voltadas para mulheres negras. Com um salário de R$ 10 mil, a iniciativa faz parte do compromisso da empresa de aumentar a diversidade e inclusão no seu quadro de lideranças. As inscrições estão abertas até 3 de outubro e podem ser feitas no site da Companhia de Talentos.

Serão disponibilizadas mais de 10 vagas em áreas como Operações, Vendas, Estratégia & Transformação (S&T), Marketing e Finanças. O programa não exige cursos específicos e também não há limitação de idade. Outro diferencial é que o inglês não é um requisito, com a empresa oferecendo plataformas gratuitas de aprendizado de idiomas para as profissionais selecionadas.

A PepsiCo reforça que as candidatas encontrarão um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e inovador, onde serão incentivadas a expressar suas opiniões livremente. A iniciativa está alinhada à estratégia da empresa de promover a equidade racial e a inclusão. O programa está previsto para iniciar em dezembro de 2024.

Equidade racial no mercado de trabalho

A PepsiCo tem uma longa história de apoio à equidade racial no Brasil, com ações como a parceria com o MOVER (Movimento pela Equidade Racial), lançado em 2020. Outro destaque é o Programa de Mentoria para Negros, criado em 2019, que visa formar líderes negros para o futuro. Essas e outras iniciativas, como o Letramento Racial e a Mentoria Reversa, fazem parte do compromisso contínuo da empresa com a diversidade.

Para participar do programa, as candidatas devem ter se formado até dezembro de 2022 e possuir ao menos dois anos de experiência profissional relevante. Flexibilidade para residir em outros estados também é um critério, pois as aprovadas passarão por uma imersão na operação da PepsiCo, com oportunidades de vivenciar a rotina em diferentes regiões do país.

Na primeira fase do processo seletivo, as candidatas participarão de uma jornada digital gamificada, seguida por avaliações de competências de liderança com foco em transformação digital. As fases finais incluem entrevistas e dinâmicas de grupo, além do painel final com lideranças da empresa.

Para mais informações, acesse a página de inscrições.