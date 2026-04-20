Pare de vender propósito para quem está comprando autenticidade

Há uma cena que eu vivo com frequência em fóruns de RH pelo Brasil. O executivo sobe ao palco, fala com genuína convicção sobre o programa de propósito da empresa, sobre a missão transformadora, sobre como o trabalho precisa ter significado. A plateia acena. Termina a apresentação. E na hora das perguntas, alguém levanta a mão: "mas por que a Geração Z ainda não engaja?"

A resposta quase sempre aponta para falta de paciência, excesso de expectativa, uma geração que quer tudo rápido. Raramente alguém arrisca a hipótese mais incômoda: e se o problema estiver na pergunta?

Trabalho com jovens há mais de duas décadas. E o que os dados mostram hoje confirma o que vejo na prática todos os dias: a Geração Z não chegou ao mercado querendo salvar o mundo pela empresa em que trabalha. Ela chegou querendo um lugar onde possa ser ela mesma.

Isso muda tudo.

O erro de casting que o mercado insiste em cometer

O problema central é simples: o mercado continua oferecendo propósito como resposta para uma geração que está buscando outra coisa — compatibilidade real entre quem ela é e o ambiente onde trabalha.

Existe uma distinção que o debate corporativo brasileiro ainda não fez com clareza: Millennials e Geração Z não compartilham a mesma relação com trabalho — e o mercado ainda os trata como se fossem a mesma pessoa.

Os Millennials construíram identidade em torno de narrativas coletivas. Queriam trabalhar em empresas que faziam o bem, que tinham impacto, que eram parte de algo maior. Isso moldou uma década inteira de employer branding. O problema é que esse modelo ficou mas a geração é outra.

Pesquisas de comportamento de consumo mostram essa virada com precisão: enquanto o Millennial consumia para pertencer a um grupo, a Geração Z consome — e trabalha — para afirmar sua individualidade. Ela não quer rótulo. Não quer ser representada pela empresa. Quer ser respeitada como indivíduo dentro dela.

A Geração Z não quer trabalhar para a sua causa. Quer trabalhar em um lugar onde não precise atuar um personagem para conseguir ficar.

Isso não é capricho. É integridade.

O Deloitte Global Survey 2024, com quase 23 mil respondentes em 44 países, é direto: 40% da Geração Z se sente estressada o tempo todo ou na maior parte do tempo. O principal fator de escolha de emprego não é impacto no mundo. É equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

No Brasil, os números têm outra escala. Em 2024, o Brasil bateu recorde de 472.328 licenças médicas por questões psicológicas — alta de 68% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério da Previdência Social.

Estamos entre os países que mais adoecem seus jovens profissionais — e ainda chamamos isso de falta de resiliência.

Existe uma incoerência estrutural que o mercado evita nomear: as empresas exigem velocidade, adaptabilidade e performance — competências que essa geração desenvolveu — mas não oferecem o ambiente psicológico que sustenta essa entrega. Cobram o ritmo. Não entregam a estrutura. E depois perguntam por que o jovem saiu.

Isso não elimina fatores clássicos como remuneração, crescimento ou estabilidade — mas muda profundamente o peso da cultura e do ambiente na decisão de permanecer.

Nos últimos anos, propósito virou produto. Relatórios de ESG ganharam design sofisticado. Declarações de missão viraram peça de marketing. Empresas aprenderam a linguagem do impacto.

Essa geração cresceu vendo isso — e desenvolveu um radar muito preciso para incoerência. O que ela avalia não é o tamanho da missão declarada. É a distância entre discurso e prática: o líder que fala de inclusão e silencia a divergência, a flexibilidade que desaparece no primeiro trimestre difícil, o feedback que nunca acontece. Isso não é idealismo. É leitura de ambiente. E essa geração lê rápido, muito rápido.

Pesquisa do ecossistema Great People & GPTW revela que 68% dos profissionais apontam dificuldade de adaptação das empresas na relação com a Geração Z — mais que o dobro do segundo grupo geracional. A resposta corporativa quase sempre é "precisamos entender melhor essa geração". A resposta honesta seria outra: precisamos entender melhor o que estamos oferecendo a ela.

O turnover que ninguém quer explicar direito

Existe um movimento claro nas empresas brasileiras: investimento crescente em comunicação de cultura enquanto a cultura real permanece estagnada. Troca-se o nome do RH para "People". Redesenham-se valores. Pintam-se paredes com palavras bonitas. Mas o modelo de gestão segue o mesmo — liderança sem feedback, avaliação ultrapassada, promoção por tempo de casa.

A Geração Z entra, observa, lê os sinais e faz uma conta simples. E vai embora.

A rotatividade do mercado de trabalho formal no Brasil atingiu patamar recorde: 36% dos trabalhadores com carteira assinada mudaram de emprego nos últimos 12 meses — contra 25% há cinco anos, segundo levantamento da LCA Consultores com base no CAGED. Entre os jovens de 18 a 24 anos, esse índice sobe para 41%. Antes da pandemia, era de 22%.

A Geração Z tende a permanecer menos tempo em cada trabalho do que as gerações anteriores no início de carreira — movimento consistente com a busca por ambientes mais alinhados às suas expectativas.

Estudo publicado pela Fundace com jovens da Geração Z em empresas brasileiras de grande porte identificou os três principais motivos de saída voluntária: desalinhamento entre valores pessoais e organizacionais, poucas oportunidades de crescimento e líderes autocráticos que não dialogam com o time.

Nenhum desses fatores tem a ver com falta de paciência. Todos têm a ver com falha de gestão. A explicação do mercado continua sendo "problema da geração". Não é. É problema de ambiente.

A virada não está em criar mais programas de propósito. Está em parar de confundir propósito com narrativa.

A Geração Z não quer que a empresa salve o Amazonas. Quer que o gestor apareça para a reunião de feedback que marcou. Quer que a política de flexibilidade valha na segunda-feira de manhã, não só no material de recrutamento. Quer que a cultura real e a cultura declarada sejam, minimamente, a mesma coisa.

Há uma diferença enorme entre uma empresa que tem uma causa bonita e uma empresa onde você pode ser quem você é numa segunda-feira às 8h. A Geração Z tende a priorizar a segunda.

O mercado demorou uma década para entender os Millennials. Está repetindo o erro com a geração seguinte — e desta vez, os dados chegaram mais rápido do que a disposição de mudar.

A questão não é o que essa geração quer. É o que as empresas ainda não estão dispostas a oferecer.