Os cinco mitos do ‘sucesso lento’ que muitos profissionais ainda acreditam

Trabalhar muito nem sempre significa evoluir. Veja por que insistir em velhas ideias pode atrasar seu crescimento

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10h54.

Durante anos, é vendida a ideia de que o sucesso é uma maratona, que basta “trabalhar duro” e “esperar o tempo certo” para as coisas acontecerem. Mas, no mundo atual, quem pensa assim fica parado.

Empresas mudam rápido, oportunidades desaparecem em semanas e a performance de quem executa bem vale mais do que o tempo de casa. Ainda assim, muitos profissionais continuam presos a velhos mantras sobre paciência, lealdade e linearidade de carreira.

Se você sente que entrega muito e recebe pouco em troca, talvez esteja preso a um desses mitos do “sucesso lento”, que nada mais são do que crenças que sabotam sua evolução mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo.

Veja, a seguir cinco desses mitos que podem estar atrasando sua carreira.

1. Quem planta, colhe, mas só se regar todos os dias

Sim, dedicação é importante, mas o mercado não recompensa quem trabalha no automático. Em vez de pensar na quantidade de trabalho, os executores de alta performance pensam em impacto: o que, se feito hoje, muda o jogo amanhã?

A diferença entre estar ocupado e ser produtivo é o que separa quem entrega de quem apenas tenta.

2. Tempo de experiência é sinônimo de competência

O tempo passou a ser um péssimo indicador de evolução. O que realmente importa é o nível de entrega e aprendizado acumulado em cada projeto.

Profissionais que crescem rápido entendem que a experiência não vem do relógio, mas da execução intencional, como aprender, testar, corrigir e aplicar em ciclos curtos e consistentes. Quem domina essa lógica progride em meses o que outros demoram anos.

3. É melhor esperar estar pronto para dar o próximo passo

Essa talvez seja a crença mais limitante. A ideia de “estar pronto” é uma armadilha, já que ninguém está totalmente preparado para o próximo desafio.

Executores de alta performance agem mesmo na incerteza, aprendem durante o processo e ganham confiança pela prática. Esperar a segurança total é o que mantém muita gente presa em carreiras que já não fazem sentido.

4. Foco é fazer tudo com excelência

Na verdade, foco é escolher o que deixar de fazer. Muitos profissionais confundem o perfeccionismo com o comprometimento e desperdiçam energia em detalhes que não movem o ponteiro.

Alta performance não é intensidade constante, mas sim clareza sobre o que merece sua energia. Executar bem é, antes de tudo, dizer não para o que não traz resultado.

5. A hora certa vai chegar

Oportunidades raramente aparecem para quem espera. Elas surgem para quem se movimenta, constrói repertório e se coloca em ambientes que geram crescimento.

Quem age estrategicamente acelera o próprio ciclo de evolução. E é justamente esse tipo de profissional que o curso Execução de Alta Performance, do Na Prática, busca formar, gente que não espera o momento ideal, mas faz o momento ideal acontecer.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa Prática

