‘Eu era o único nortista na sala’: como Jonas Amador está democratizando a criação com celular

São mais de 620 mil seguidores no Instagram. No TikTok, 395 mil. No YouTube e Threads, cerca de 60 mil em cada plataforma. Os números ajudam a dimensionar a influência de Jonas Amador, diretor criativo, especialista em marketing digital e um dos principais nomes quando o assunto é trends e comportamento nas redes.

Mas eles não contam tudo. Natural do Pará, Jonas carrega no sotaque, nas cores e na estética de seus trabalhos as raízes do Norte e faz questão de reforçá-las. “Não importa onde eu esteja, 99% das vezes sou a única pessoa nortista”, conta.

De Belém (PA) para o país inteiro, Jonas construiu uma trajetória singular: de fotógrafo autodidata a referência nacional em criação de conteúdo mobile. No início, ele apenas registrava retratos e paisagens locais até perceber que podia ensinar o que sabia.

“Eu fazia os ensaios e postava no Instagram, mas muita gente perguntava: ‘como você fez essa foto?’”, lembra. “Foi aí que percebi que ninguém explicava o processo, só mostrava o resultado.”

‘Conhecimento bom é conhecimento compartilhado’

Em 2015, Jonas começou a publicar tutoriais gratuitos de fotografia e vídeo. A aposta deu certo. “Eu vi uma lacuna de conteúdo e comecei a ensinar. De lá pra cá foram milhares de tutoriais, e isso me fez crescer muito.”

Para ele, o segredo está em compartilhar. “Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Mesmo que eu te ensine algo, você nunca vai fazer igual, porque cada um tem uma bagagem diferente”, afirma.

Sua obsessão por entender o que move o público o levou a estudar a fundo o ciclo das tendências. “Acho fascinante analisar por que algo viraliza. Uma trend em alta é um reflexo do comportamento das pessoas, não é só uma brincadeira boba”, explica.

O poder da representatividade

Mesmo com o sucesso nacional, Jonas nunca se desvinculou das próprias origens. Em suas produções, o Pará aparece não apenas como cenário, mas como matriz estética e política.

Das tipografias regionais às cores vibrantes e referências culturais, como o Mascarado Fobó, traje típico do Carnaval de Óbidos, tudo comunica pertencimento.

“É uma luta diária tentar furar a bolha do Sudeste”, admite. “Na maioria das vezes, sou o único nortista nesses espaços. Então, quando consigo uma campanha nacional, é algo simbólico.”

Por isso, ele faz questão de abrir portas para outros profissionais da região e da comunidade LGBT+. “Minha equipe é formada em 90% por pessoas do Norte e, em sua maioria, LGBT+. Eu sei o que é precisar de uma oportunidade só para mostrar do que é capaz.”

Além de incluir, Jonas também inspira. Ao abordar temas como corpo, identidade e diversidade, seus conteúdos ajudam a desconstruir estereótipos e ampliar o repertório sobre o que significa ser criador no Norte.

Em 2023, foi reconhecido pelo próprio Instagram como um dos Creators of Tomorrow, lista que destaca nomes que defendem a inclusão e constroem comunidades digitais engajadas.



Imagem: Reprodução/Jonas Amador

Cr3ator 360: ecossistema de aprendizado

Em cinco anos, Jonas se consolidou como um dos principais criadores mobile do país, atuando tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores.

Já dirigiu campanhas para Apple, 99Food, Latam Airlines e McDonald’s, além de palestrar para gigantes como Meta, Amazon e L’Oréal sobre tendências e comportamento digital.

Mas foi em 2021 que ele deu um passo além. Ao lado dos criadores Victoria Gaibar e Alan Rodrigo, fundou a Cr3ator 360, a primeira formação mobile com certificação do Ministério da Educação (MEC).

“A ideia nasceu depois de um job juntos para a Globo”, lembra. “Percebemos que o mercado não tinha uma boa formação em videomaker mobile. Então juntamos forças para construir algo maior.”

Hoje, a plataforma já ultrapassa 3.600 alunos e se consolidou como a maior do Brasil voltada a filmmakers mobile. O curso oferece aulas práticas, mentorias e atualizações constantes, acompanhando novas ferramentas, formatos e tendências.

“É igual antigamente, quando era obrigatório saber Excel. Agora, todo mundo precisa saber fazer um vídeo”, compara Jonas. “Ou você aprende a fazer, ou precisa saber orientar quem vai fazer.”

Em novembro de 2024, a Cr3ator realizou seu primeiro summit, o Cr3ator Connect, reunindo alunos, parceiros e marcas em um dia de palestras e networking.

O evento coroou uma trajetória de impacto real: segundo Jonas, há alunos faturando de R$10 mil a R$15 mil por mês, trabalhando com grandes empresas e outros influenciadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cr3ator 360 (@cr3ator360)

‘Democratizar a criação’

A história de Jonas é sobre democratização. Ele acredita que o futuro do trabalho passa pela autonomia criativa e que o celular é a principal ferramenta para isso.

“O Cr3ator nasceu muito dessa vontade de dar às pessoas as mesmas oportunidades que eu tive. A gente se ajuda, descobre, capina esse terreno junto”, diz

Quando questionado sobre o que ainda deseja alcançar, ele responde sem hesitar: “Quero ocupar mais espaços e trazer mais dos meus comigo. Mostrar que todo mundo pode ser um criativo em potencial. É sobre democratizar a criação e expandir espaços.”