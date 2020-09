Os 10 empregos mais procurados do Brasil, segundo o LinkedIn

Onde estão os empregos? Um levantamento de vagas do LinkedIn, rede social do mundo corporativo, entre junho e julho responde essa pergunta e mostra quais os empregos mais buscados no Brasil.

Na plataforma, as profissões nas áreas de tecnologia foram as mais quentes do período. A demanda já era alta antes da pandemia e as contratações de desenvolvedores, engenheiros e especialistas de TI continuaram durante a crise.

Startups e empresas de consultoria de tecnologia continuam abrindo vagas, aproveitando a facilidade de manter as entregas e produtividade desse tipo de serviço para contratar pessoas sem se limitar a localização.

A busca por engenheiros ou engenheiras de software foi a que mais cresceu no mês a mês analisado, com 627 vagas abertas no LinkedIn. Logo depois aparece o cargo de consultor de negócios, o único fora das carreiras de tecnologia e que cresceu quase duas vezes entre junho e julho.

Com o trabalho se tornando mais remoto e digital, uma grande tendência para a área de recrutamento é a busca por oportunidades e talentos internacionais.

A rede social também fez um levantamento das habilidades mais buscadas pelas empresas, o que vale muito para as novas vagas abrindo agora no país e para as oportunidades pelo mundo. Elas são:

Comunicação Gestão de negócios Resolução de problemas Ciências de Dados Gestão de tecnologias de armazenamento de dados Suporte técnico Liderança Gerenciamento de Projetos Aprendizado online Aprendizagem e desenvolvimento de funcionários

Entre os requisitos clássicos de vagas que aparecem no topo, o destaque fica com a Ciência de Dados, uma das áreas de tecnologia que despontam dentro das empresas de reinventando. Na Exame. Academy, oferecemos o curso de Introdução a Data Science e Python em parceria com a Let’s Code.

Confira os empregos mais procurados do momento e as vagas abertas entre junho e julho: