Quer trabalhar em startup? Veja mais de 400 vagas em diversas áreas

Desde que começaram a se tornar populares — e, com sorte, unicórnios ou camelos — as startups viraram um desejo na carreira de muitos profissionais.

Conhecidas por reunir funcionários mais jovens, pelo estilo acelerado e descomplicado de gestão e, ainda, pelos escritórios descolados, as tecnológicas vivem o desafio de escalar seus negócios da maneira mais rápida possível.

Mesmo sem a experiência e estrutura das grandes empresas, muitas delas sobreviveram (e até surfaram!) durante a pandemia do novo coronavírus.

Mais de dez startups estão com vagas abertas atualmente. Saiba mais sobre os cargos a seguir.

BRQ Digital Solutions

A startup promove a digitalização de bancos, seguradoras, companhias de telecomunicação e outras instituições líderes em seus setores. A empresa tem mais de 320 vagas abertas e também conta com um programa interno para funcionários que indicarem seus colegas de mercado. Ao ser contratada, ambos recebem um prêmio de até mil reais, de acordo com a posição da vaga. Saiba mais.

Convenia

Com soluções voltadas para a digitalização do departamento pessoal, a Convenia tem sete vagas disponíveis para cidade de São Paulo, em cargos como analista de marketing sênior, gerente de vendas SaaS e estágio em pré-vendas. Todas as vagas são efetivas e têm em comum que o candidato goste de um ambiente com autonomia, de compartilhamento de ideias e grandes desafios. Saiba mais.

n2b

No mercado desde 2016, a startup atua como atendimento nutricional para todos, sendo acessível, fácil e inteligente. Atualmente, estão com cinco vagas abertas para nutricionistas focadas em teleatendimento. Os currículos podem ser enviados para por e-mail.

Pipefy

Empresa global de SaaS, permite que gestores criem e gerenciem fluxos de trabalho eficientes. Atualmente, estão com 14 vagas abertas nas áreas de tecnologia, finanças, produto, marketing e vendas. Hoje, são mais de 250 funcionários, distribuídos entre as sedes de Curitiba, no Sul do Brasil, São Paulo, São Francisco, no Vale do Silício (EUA) e remotamente pelo mundo. Saiba mais.

Olist

Startup curitibana que ajuda varejistas e grandes marcas a venderem mais, a Olist está com 27 vagas abertas. O foco de contratação está nas áreas de desenvolvimento e produto. Ao ser contratada, a pessoa recebe o contrato de trabalho e equipamentos pelo correio, além da equipe de RH agendar o exame admissional na cidade em que a pessoa mora. Saiba mais.

Authen

A empresa tem foco no desenvolvimento de roupas especializadas para corrida de rua feminina. São 28 vagas abertas para diversas áreas: há oportunidades para designers, copywriters, relacionamento com o cliente e consultores de vendas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Maria e alguns municípios de Santa Catarina. Saiba mais.

Vittude

Referência em psicologia online e saúde emocional corporativa, a Vittude tem três vagas abertas para as posições de analista de inbound marketing B2B2C, analista de testes QA e inside sales, com possibilidade de trabalho remoto até o final deste ano. O salário varia de 3 a 6 mil reais. Saiba mais.

EmCash

A fintech conecta investidores e tomadores de crédito, oferecendo empréstimo com desconto em folha. Sete vagas estão abertas, voltadas para desenvolvedores (nas posições de dront-end júnior e pleno, back-end júnior e pleno, e quality assurance). Uma outra vaga é destinada ao setor comercial interno, para pessoas com graduação ou técnico em marketing, administração, publicidade ou gestão comercial. Saiba mais.

Omie

A SaaS brasileira de gestão em nuvem está com sete vagas abertas para os cargos de designer, analista de relações públicas sênior, analista de trade marketing pleno, estágio de suporte técnico, analista de CRM, analista de BI, head de growth marketing e head de digital. Em todas as posições, a empresa oferece regime de contratação CLT e diversos benefícios como vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, auxílio creche, Gympass, desconto em universidades, entre outros. Candidate-se por e-mail.

Bossabox

A Bossabox trabalha com squads-as-a-service no Brasil. A empresa está com quatro vagas disponíveis. Os cargos são: product delivery manager, solutions architect, business analyst e software engineer. Saiba mais.

Math Marketing

A consultoria de marketing de ciência de dados transforma a maneira como as empresas se relacionam com as pessoas. São 11 vagas em São Paulo e Porto nas áreas de administrativo (contador interno), comercial (gerente de negócios em TI) e operações (coordenador de marketing digital, data engineer, data scientist, desenvolvedor net, desenvolvedor web analytics, especialista em microsoft dynamucs CRM, marketing automation analyst; web analytics). Saiba mais.