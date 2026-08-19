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Com ajuda deste prêmio nacional, universitários vão à China com tudo pago; veja como participar

Iniciativa busca aproximar estudantes brasileiros do universo chinês de inovação e liderança

Chinês (Getty Images)

Chinês (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15h53.

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Se você é universitário, cria um impacto real na sua comunidade e ainda sonha em explorar o mundo, então este prêmio pode ser a sua chance de escrever um novo capítulo na sua trajetória.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago. O objetivo é valorizar jovens que são agentes de transformação. 

Isso pode se desenvolver por meio de projetos sociais, pesquisa acadêmica, organizações estudantis ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado. 

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

O prêmio terá cinco vencedores: um de cada uma das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O que você ganha?

Além da imersão internacional na China com tudo pago, os vencedores também receberão:

  • Reconhecimento nacional como líderes universitários de destaque 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência Na Prática e Exame
  • Rede de contatos com outros jovens promissores
  • Visibilidade na imprensa e redes sociais 

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A escolha da China como destino da viagem se conecta com a proposta do prêmio: proporcionar uma experiência de aprendizado global que estimule os jovens a ampliar sua visão de mundo, conhecer novas culturas, práticas e inovações.

Além de trazer esse repertório de volta às suas realidades no Brasil. Durante a viagem, os ganhadores terão acesso a atividades culturais e educacionais, além de oportunidades de networking.

Um país, cinco protagonistas

Um dos diferenciais do prêmio é o compromisso com a diversidade regional. Serão escolhidos cinco jovens — um de cada região do Brasil. 

Isso garante que diferentes realidades, sotaques, histórias e tipos de protagonismo tenham visibilidade.

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O processo seletivo leva em consideração tanto a qualidade da iniciativa apresentada quanto a representatividade regional e o potencial de inspiração de cada jovem.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioNa Prática
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