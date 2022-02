Onde ou aonde: entenda a regra e não erre mais

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

ONDE e AONDE: uma velha dúvida de tantos usuários da nossa língua portuguesa. Essas palavras só podem ser usadas em situações que dão ideia de lugar.

Nada de fazer referência a pessoas, por exemplo, usando ONDE ou AONDE.

Para uso adequado, é importante que se perceba o verbo (e sua regência) em questão:

“AONDE TODOS VÃO? Todos vão à apresentação de Caetano e Gadu.”

(O verbo ir, aqui na forma vão, exige A)

(O verbo ir, aqui na forma vão, exige A) “AONDE CHEGAREI? Chegarei ao lugar dos meus sonhos.”

(O verbo chegar exige A)

(O verbo chegar exige A) “ONDE MORAREI? Morarei no lugar dos meus sonhos.”

(O verbo morar exige EM)

USO DE CUJO, CUJA, CUJOS, CUJAS

Tais pronomes nunca são acompanhados de artigo. Portanto, não se usa a forma “cujo o, cuja a”.

Além de não estarem acompanhados de artigo, dão sempre ideia de posse. Vejamos:

“Existem compositores cujas qualidades são sem-fim – Gil, Caetano, Chico, Tom Zé.”

“Analisei a obra cuja autora é acriana.”

A concordância, em gênero e número, dá-se sempre com o elemento posterior.

O TERMO "QUE" TÔNICO

Ao final de expressões ou isolado, o termo “que” se torna tônico e, portanto, será acentuado:

“Lulu Santos sempre faz sucesso, por quê? Porque é bom instrumentista e compositor.”

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

