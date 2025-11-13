Oito frases que pessoas com alta inteligência emocional nunca deixam de dizer

Você já percebeu como algumas pessoas têm uma habilidade única de transformar uma conversa comum em um momento de conexão verdadeira? Isso é o que as pessoas com alta inteligência emocional fazem de forma intuitiva.

Seja em um evento social ou em uma reunião de negócios, elas sabem como se conectar, demonstrando empatia, atenção e interesse genuíno.

Ao longo de mais de 770 jantares e eventos, Chris Schembra, especialista em construir culturas de gratidão e empatia, observou o padrão de que pessoas com alta inteligência emocional priorizam o outro, buscando entender o que está por trás das palavras e emoções.

Aqui estão oito frases simples que podem transformar conversas e ajudar a construir conexões mais profundas com as pessoas ao seu redor. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. ‘Parece que isso é realmente importante para você’

Esta frase reconhece o sentimento da outra pessoa. Ao mostrar que você percebe a emoção por trás da fala, você se torna mais confiável e respeitável.

2. ‘Seus olhos brilham quando você fala sobre isso’

Essa frase é uma forma de elogiar o entusiasmo e paixão da pessoa. Pode parecer simples, mas ela tem o poder de fortalecer o vínculo, ajudando a outra pessoa a se sentir mais vista e valorizada.

3. ‘Adorei a forma como você formulou a pergunta. É tão inesperada’

Pessoas com alta inteligência emocional sabem que a curiosidade é um grande diferencial. Quando você demonstra interesse genuíno pelas ideias e maneiras de pensar da outra pessoa, a conversa se torna mais rica e envolvente.

4. ‘Nunca tinha pensado nisso dessa forma’

Essa resposta simples transmite humildade. Pessoas emocionalmente inteligentes estão abertas a aprender com os outros, o que torna o diálogo mais colaborativo e interessante.

5. ‘O que fez você sorrir hoje?’

Troque o "Como foi seu dia?" por algo mais específico e positivo. Ao perguntar sobre algo que trouxe alegria, você incentiva a pessoa a refletir sobre momentos bons, gerando uma conversa mais positiva e conectada.

6. ‘Quem é alguém da sua equipe que está fazendo algo que vale a pena comemorar?’

Essa frase muda a narrativa de se concentrar no que está errado para focar no que está dando certo. É uma excelente forma de promover um ambiente de trabalho positivo e de reconhecimento.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

7. ‘Podemos desacelerar essa parte? Não quero perder nada’

Em um mundo acelerado, mostrar que você está disposto a dar tempo para a pessoa compartilhar mais detalhes é um sinal de respeito e cuidado, além de fortalecer a conexão.

8. ‘Me conte mais…’

Simples, mas poderosa. Essa frase mostra interesse genuíno pela outra pessoa, permitindo que a conversa flua para tópicos mais profundos e mais pessoais. Ao dizer “me conte mais”, você dá à pessoa espaço para se expressar de maneira mais livre e expansiva.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória