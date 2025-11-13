A sua carreira pode estar em risco se você sempre falar essa simples frase — aqui está o porquê

É tentador ser o colega que sempre diz “sim” e está disponível para ajudar. Afinal, ser visto como confiável e dedicado parece ser a chave para o sucesso profissional.

Porém, a longo prazo, essa abordagem pode prejudicar sua saúde, sua reputação e até mesmo sua carreira.

Benjamin Laker, especialista em liderança, alerta para o risco de dizer “sim” o tempo todo. Embora a generosidade pareça ser uma qualidade desejável, o constante desejo de agradar pode levar à exaustão, sobrecarga de trabalho e falta de reconhecimento.

Ele propõe uma reflexão essencial para quem quer prosperar de forma equilibrada no ambiente profissional: aprender a dizer “não” com assertividade. As informações foram retiradas de Forbes.

O preço da generosidade é a exaustão e o reconhecimento

Dizer “sim” pode, inicialmente, ser recompensador. Você se torna o “solucionador de problemas”, o "ajudante confiável" e o colega que todos recorrem. Mas o que começa como uma forma de ajudar, rapidamente se transforma em uma carga desigual de responsabilidades.

Em vez de ser reconhecido por sua liderança ou criatividade, você acaba sendo visto como a pessoa que apenas resolve problemas para os outros, o que pode limitar seu crescimento profissional.

O ‘sim’ contínuo traz perigos para sua carreira e bem-estar

O problema de sempre aceitar pedidos é que ele pode levá-lo a entrar no que os psicólogos chamam de "armadilha da competência".

Você se torna tão bom em resolver problemas para os outros que sua habilidade estratégica e criativa acaba ofuscada.

Sem perceber, sua imagem passa de líder a ajudante, o que dificulta o avanço para cargos mais altos. Além disso, a constante sobrecarga de trabalho pode diminuir sua produtividade e afetar sua saúde mental, resultando em desgaste emocional e burnout.

Como dizer ‘não’ sem prejudicar sua reputação

Dizer "não" pode parecer difícil, mas é uma habilidade essencial para qualquer líder assertivo. Proteger sua saúde mental e sua carreira envolve saber estabelecer limites claros.

Ao invés de se sobrecarregar, você deve comunicar suas prioridades com confiança e clareza.

Em vez de uma negativa direta, você pode propor soluções alternativas, como, por exemplo: "Gostaria de ajudar, mas estou focado em outro projeto no momento. Podemos revisar isso na próxima semana?"

