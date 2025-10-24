Para quem busca alta performance na liderança, Jay Shetty tem uma resposta clara.

Após conversar com nomes como Bill Gates, Selena Gomez e Ray Dalio em seu podcast, que acumula mais de 20 bilhões de visualizações, ele mapeou os três estilos mais comuns de liderança, e defende que apenas um deles tem impacto real e duradouro nos resultados.

Se você lidera equipes ou deseja crescer com consistência e propósito, conhecer esses estilos é o primeiro passo para ajustar sua postura, atrair os talentos certos e construir uma cultura capaz de sustentar o desempenho no longo prazo. As informações foram retiradas de Inc.

Os 3 tipos de líderes segundo Jay Shetty

Jay Shetty compartilhou sua visão diante de fundadores e CEOs das empresas que mais crescem nos EUA. Segundo ele, existem três estilos predominantes de liderança, mas só um é realmente eficaz.

1. O líder movido por propósito (e o único que você deveria ser)

É aquele que constrói algo baseado no que sentiu falta em sua própria trajetória. Seu foco é gerar impacto positivo e transformar realidades. Mesmo diante de fracassos, ele não muda de rota, apenas de estratégia.

“Eles criam para os outros o que gostariam de ter tido. Quando falham, não perdem o propósito — apenas mudam o caminho”, traz Shetty.

2. O líder movido por performance

Esse perfil está centrado exclusivamente em metas, entregas e resultados. Embora seja eficiente no curto prazo, pode perder conexão com as pessoas e gerar ambientes exaustivos.

3. O líder movido por poder

O mais perigoso dos três é o líder que prioriza o próprio status e visibilidade, em vez de focar no time ou nos resultados. É o tipo que mina culturas saudáveis e cria equipes desmotivadas.

O desafio de criar uma cultura de alta performance

Shetty reconhece que construir uma cultura de excelência não depende apenas do CEO. Segundo ele, a chave está em formar novos líderes em todos os níveis da empresa — inclusive nas posições mais iniciais.

“A cultura é tão forte quanto o número de pessoas que se sentem líderes da missão, mesmo sem ter um cargo de liderança”, diz o apresentador.

Ou seja, líderes que geram performance sustentável sabem que sucesso é coletivo. E isso começa — e termina — nas escolhas de contratação:

“Você não pode contratar mal e esperar criar uma cultura boa. Isso simplesmente não funciona”, complementa Shetty.

