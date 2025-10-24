Com US$ 3 mil, ele criou uma empresa de poesia que hoje fatura US$ 148 mil por ano

Em junho de 2021, Rashan Brown subiu ao palco de um bar no Brooklyn para ler um poema sobre um amigo de infância assassinado.

A apresentação emocionou o público e marcou o início de um projeto que, três anos depois, se transformaria em uma marca com faturamento anual de US$ 148 mil.

Brown é gerente de produto da ESPN e fundador da "Poetry me, please”, uma plataforma de apresentações de poesia que realiza eventos em Nova York e outras cidades do mundo.

O negócio começou com um investimento pessoal de US$ 3 mil e hoje inclui venda de ingressos, mercadorias, agenciamento de artistas e até apresentações oficiais na Casa Branca e em jogos da NFL.

Mais do que um hobby criativo, a operação se tornou um exemplo de como um projeto cultural pode ganhar escala e estrutura corporativa.

Tudo isso com uma abordagem estratégica que equilibra propósito e lucratividade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Um investimento inicial de US$ 3 mil e um modelo baseado em comunidade

O primeiro evento organizado por Rashan Brown contou com 10 poetas, um DJ, dois cinegrafistas e a venda de ingressos que variavam entre US$ 10 e US$ 20.

Ele mesmo cuidou de parte da produção, ativou redes sociais para convocar artistas e ofereceu ao público bonés, moletons e pôsteres com temas de poesia, itens que já vinha produzindo antes.

O modelo de negócio foi se moldando a partir da demanda crescente. Com apresentações mensais em Nova York e eventos pontuais em outras cidades, a "Poetry me, please" passou a atrair poetas de todo o país.

A operação gerou uma receita bruta de US$ 148 mil em 2024, sendo a maior parte vinda da venda de ingressos. Para um evento em novembro, no Kings Theatre, com capacidade para 3.250 pessoas, os ingressos estavam à venda entre US$ 37 e US$ 147.

Margens estreitas, gestão rígida

Apesar do faturamento expressivo, o lucro líquido da “Poetry me, please” foi de apenas US$ 500 em 2024, montante que Brown afirma ter reinvestido totalmente no negócio.

Durante os meses de maior atividade, ele chega a trabalhar até 80 horas por semana entre o emprego na ESPN e a administração do projeto.

“Sou muito analítico, e acho que me tornei ainda mais analítico por ser gerente de produto”, diz Brown. “Se um evento não der certo, posso calcular quanto ficarei no vermelho e como recuperar esse dinheiro rapidamente.”

Essa habilidade de monitorar dados, entender comportamentos de compra e prever fluxos de receita é cada vez mais valorizada em áreas de finanças corporativas.

No caso de Brown, os números mostram que 40% das vendas de ingressos ocorrem nas duas semanas que antecedem os eventos. Esse tipo de leitura orienta decisões estratégicas, evita alarmismos e permite calibrar investimentos.

