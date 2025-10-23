Sete características que separam líderes comuns dos emocionalmente inteligentes

Você já teve um chefe inspirador, que sabia ouvir, dava feedbacks certeiros e fazia a equipe render mais? É bem provável que ele dominasse algo essencial: a inteligência emocional.

Segundo Margaret Andrews, professora de Harvard e especialista em liderança, é essa habilidade que diferencia os líderes memoráveis dos que causam rotatividade e desmotivação.

A seguir, veja os 7 traços mais comuns em quem lidera com inteligência emocional e por que eles são cada vez mais valorizados no mercado.

1. Reconhecem e aceitam suas emoções

Eles não reprimem sentimentos difíceis como frustração, medo ou tristeza, mas aprendem a lidar com eles de forma produtiva. Para esses líderes, emoções são informações, não fraquezas.

2. Têm um vocabulário emocional rico

Líderes emocionalmente inteligentes sabem nomear com precisão o que sentem e isso os ajuda a reagir com mais consciência. Sabem a diferença entre estar “incomodado” ou “furioso”, por exemplo.

3. Sabem regular o que sentem

Esses profissionais não reagem por impulso. Eles aprendem a usar suas emoções como dados, e não como ordens automáticas, reduzindo conflitos e aumentando a assertividade na liderança.

4. São assertivos (e não agressivos)

Eles se posicionam com clareza, mas também ouvem o outro lado. Sabem equilibrar suas necessidades com as dos outros, algo essencial para liderar de forma respeitosa.

5. Escutam de verdade

São curiosos sobre os outros, suas opiniões e sentimentos. Não escutam apenas para responder, mas para compreender. E isso faz com que suas decisões sejam mais completas e humanas.

6. Constroem confiança com empatia

Eles entendem que ser gentil nem sempre é ser “bonzinho”. Ser emocionalmente inteligente também significa dar feedbacks difíceis com cuidado e respeito, promovendo crescimento real.

7. Mantêm relações saudáveis no longo prazo

Líderes com uma inteligência emocional alta são bons em manter conexões. Sabem o impacto que suas atitudes têm nos outros e cultivam um ambiente de trabalho mais leve, produtivo e colaborativo.

