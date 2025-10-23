Sete características que separam líderes comuns dos emocionalmente inteligentes

(oatawa/iStockphoto)
Redatora
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11h51.
Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 11h52.
Você já teve um chefe inspirador, que sabia ouvir, dava feedbacks certeiros e fazia a equipe render mais? É bem provável que ele dominasse algo essencial: a inteligência emocional.
Segundo Margaret Andrews, professora de Harvard e especialista em liderança, é essa habilidade que diferencia os líderes memoráveis dos que causam rotatividade e desmotivação.
A seguir, veja os 7 traços mais comuns em quem lidera com inteligência emocional e por que eles são cada vez mais valorizados no mercado.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
Eles não reprimem sentimentos difíceis como frustração, medo ou tristeza, mas aprendem a lidar com eles de forma produtiva. Para esses líderes, emoções são informações, não fraquezas.
Líderes emocionalmente inteligentes sabem nomear com precisão o que sentem e isso os ajuda a reagir com mais consciência. Sabem a diferença entre estar “incomodado” ou “furioso”, por exemplo.
Esses profissionais não reagem por impulso. Eles aprendem a usar suas emoções como dados, e não como ordens automáticas, reduzindo conflitos e aumentando a assertividade na liderança.
Eles se posicionam com clareza, mas também ouvem o outro lado. Sabem equilibrar suas necessidades com as dos outros, algo essencial para liderar de forma respeitosa.
São curiosos sobre os outros, suas opiniões e sentimentos. Não escutam apenas para responder, mas para compreender. E isso faz com que suas decisões sejam mais completas e humanas.
Eles entendem que ser gentil nem sempre é ser “bonzinho”. Ser emocionalmente inteligente também significa dar feedbacks difíceis com cuidado e respeito, promovendo crescimento real.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
Líderes com uma inteligência emocional alta são bons em manter conexões. Sabem o impacto que suas atitudes têm nos outros e cultivam um ambiente de trabalho mais leve, produtivo e colaborativo.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória