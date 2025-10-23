Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Sete características que separam líderes comuns dos emocionalmente inteligentes

Autoconhecimento, escuta e empatia são marcas de líderes com inteligência emocional — veja o que mais eles têm em comum

(oatawa/iStockphoto)

(oatawa/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11h51.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 11h52.

Você já teve um chefe inspirador, que sabia ouvir, dava feedbacks certeiros e fazia a equipe render mais? É bem provável que ele dominasse algo essencial: a inteligência emocional

Segundo Margaret Andrews, professora de Harvard e especialista em liderança, é essa habilidade que diferencia os líderes memoráveis dos que causam rotatividade e desmotivação. 

A seguir, veja os 7 traços mais comuns em quem lidera com inteligência emocional e por que eles são cada vez mais valorizados no mercado.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. Reconhecem e aceitam suas emoções

Eles não reprimem sentimentos difíceis como frustração, medo ou tristeza, mas aprendem a lidar com eles de forma produtiva. Para esses líderes, emoções são informações, não fraquezas.

2. Têm um vocabulário emocional rico

Líderes emocionalmente inteligentes sabem nomear com precisão o que sentem e isso os ajuda a reagir com mais consciência. Sabem a diferença entre estar “incomodado” ou “furioso”, por exemplo.

3. Sabem regular o que sentem

Esses profissionais não reagem por impulso. Eles aprendem a usar suas emoções como dados, e não como ordens automáticas, reduzindo conflitos e aumentando a assertividade na liderança.

4. São assertivos (e não agressivos)

Eles se posicionam com clareza, mas também ouvem o outro lado. Sabem equilibrar suas necessidades com as dos outros, algo essencial para liderar de forma respeitosa.

5. Escutam de verdade

São curiosos sobre os outros, suas opiniões e sentimentos. Não escutam apenas para responder, mas para compreender. E isso faz com que suas decisões sejam mais completas e humanas.

6. Constroem confiança com empatia

Eles entendem que ser gentil nem sempre é ser “bonzinho”. Ser emocionalmente inteligente também significa dar feedbacks difíceis com cuidado e respeito, promovendo crescimento real.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

7. Mantêm relações saudáveis no longo prazo

Líderes com uma inteligência emocional alta são bons em manter conexões. Sabem o impacto que suas atitudes têm nos outros e cultivam um ambiente de trabalho mais leve, produtivo e colaborativo.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaInteligência emocional

Mais de Carreira

Como uma escola do interior de SP cresceu 500% em medalhistas: ‘Olimpíada não é prêmio, é cultura’

Quer ser ouvido no trabalho? Elimine essas três frases agora mesmo

Dos gibis ao cinema: a história de Mauricio de Sousa vira filme

Quer trabalhar com análise de mercado? Veja qual graduação mais ajuda

Mais na Exame

EXAME Agro

Com vácuo dos EUA, Brasil se prepara para exportar sorgo para a China

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Como uma escola do interior de SP cresceu 500% em medalhistas: ‘Olimpíada não é prêmio, é cultura’

Minhas Finanças

iPhone, MacBook e carro: lances para leilão da Receita começam hoje

Brasil

Na Indonésia, Lula faz acordos e manda recado a Trump antes de reunião