O que muda no comportamento do consumidor? Exame e Toluna realizam debate

A Toluna, empresa especialista em pesquisa de mercado online e consumidor em tempo real, se juntou à EXAME Academy para realizar uma série de debates sobre o comportamento do consumidor.

A primeira conversa vai acontecer no dia 5 de maio, às 18h, na sede da Exame, em São Paulo, e terá o tema “Poder de compra e poder das marcas”.

“Neste debate trazemos a visão e experiência de algumas das melhores empresas do país sobre um tema que está afetando a economia global – a inflação. Quais os impactos no comportamento dos consumidores e como as marcas estão reagindo e se adaptando a estas mudanças?”, diz Luca Bon, General Manager LATAM da Toluna.

Todo o debate será pautado pelos dados do Barômetro Global do Consumidor da empresa. Além das duas empresas, a Page Executive, unidade de negócio do PageGroup especializada em recrutamento da alta liderança, é parceria na curadoria de conteúdo.

“Estamos honrados em poder colaborar nessa parceria com nossa ampla experiência em recrutamento e seleção de executivos. Sabemos que podemos auxiliar tanto na sugestão de temas, dinâmicas e seleção de panelistas. Nosso olhar atento ao mercado de trabalho, carreira e temas correlatos podem contribuir muito nesse sentido”, explica Paulo Dias, sócio da Page Executive.

Para o primeiro de quatro debates, o general manager da Toluna terá companhia dos palestrantes:

Fernanda Arechavaleta, diretora de Insights e Marca do Grupo SBF

João Marcelo Costa, CIO da Raia Drogasil

Juliana Lima dos Anjos, Gerente de Comunicação e Marketing Sênior do Banco ABC

Matheus Henrique Garcia, CIO da CIMED

Ivan Padilla, Editor de Casual da Revista Exame

O debate terá como moderador o vice-presidente do Conselheiros TrendsInnovation, Márcio Teschima.

“Entender com profundidade o comportamento do consumidor é essencial, independentemente do segmento. Numa realidade em constante transformação e com novos cenários surgindo a cada esquina, ter acesso a dados e insights atualizados deixou de ser um ‘plus’ para se tornar em algo mandatório”, afirma Rodrigo de Godoy, VP Exame Academy.

As inscrições para o primeiro encontro do Toluna Insights Meeting estão abertas pelo site.

