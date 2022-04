Google abre vagas inéditas no Brasil – e com chance de trabalho remoto

O Google Brasil anunciou nesta terça-feira, 26, a abertura de vagas para analista de acessibilidade de produto, um cargo até então inédito no país.

As vagas são exclusivas para profissionais com deficiência, que vão atuar junto com as equipes de produto avaliando a qualidade de experiência acessível.

Os profissionais vão atuar em São Paulo, Belo Horizonte e também terão possibilidade para trabalho 100% remoto.

Lia Carrari, gerente de programa de acessibilidade do Google, que é brasileira e atualmente trabalha com o time nos Estados Unidos, explica que o cargo é essencial para criar experiências seguras, coerentes e ainda inovadoras.

"Acreditamos na criação de produtos realmente úteis e inclusivos para as pessoas, por isso, trabalhamos juntos com pessoas com deficiência para entender como utilizam os dispositivos e como é o seu o dia a dia”, diz.

Os cargos inéditos fazem parte da expansão do time de engenharia no Brasil. Até o fim de 2023, a empresa quer dobrar o time e chegar a 400 pessoas diretamente envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de produtos do Google no mundo.

Para o processo seletivo, os candidatos podem pedir o recurso de acessibilidade que atende às suas necessidades. As vagas estão no site de carreira do Google como "Accessibility Analyst, Tester, People with Disabilities (English, Portuguese)"(Analista de Acessibilidade, Testador, Pessoas com Deficiência, na tradução livre).

Além das vagas de analista, o Google deve abrir ainda vagas de pesquisadores, designers UX e Program Managers nos próximos dias.

