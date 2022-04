Como se tornar milionário aos 20 anos graças ao marketing digital

O marketing digital é uma ferramenta poderosa para chegar até os clientes mais distantes.

E é graças ao marketing digital que é possível criar uma empresa com uma dimensão e escala consideráveis.

Torne-se uma referência em marketing e vendas digitais com o MBA Executivo em Marketing e Vendas Digitais da EXAME Invest. Clique aqui e saiba mais!

Por isso, o estudo do marketing digital é fundamental para gerar riqueza e construir um futuro próspero. Especialmente para os jovens que querem lançar suas empresas na Internet.

Um desses jovens que conseguiu obter um sucesso estrondoso através do marketing digital foi o empresário João Marcus, de apenas 20 anos.

De concurseiro a empresário graças ao marketing digital

Ele começou como concurseiro, tentando a cobiçada vaga na administração pública.

Mas logo entendeu que, graças ao marketing digital, seria possível obter sucesso profissional como empresário.

Graças ao uso sapiente das redes sociais e um conhecimento aprofundado de marketing digital conseguiu conquistar mais de 100 mil clientes para suas palestras on line sobre empreendedorismo digital.

E agora incentiva outros jovens, como ele, a correr atrás de seus sonhos.

“Em qualquer área de atuação, para se obter sucesso, é necessário que haja determinação, foco, paciência, disciplina, constância, etc. As coisas não acontecem da noite para o dia. Se fosse assim, estava todo mundo rico, todo jogador de futebol seria famoso, todo músico seria famoso, todo ator seria de sucesso, enfim, tudo daria certo, não é mesmo? Eu, por exemplo, quando comecei, fui seguindo o passo a passo com constância, estudando, traçando minhas metas, respeitando o processo e, de tijolo em tijolo, fui conquistando o meu espaço e construindo o meu castelo”, explica João Marcus.

Segundo ele, "em tudo que precisamos desenvolver, desde um pequeno trabalho em casa ou grandes projetos, é necessário entender os processos de criação e produção".

Muito estudo e dedicação para chegar ao sucesso na internet

Marcus explica que a internet se tornou grande fonte de renda para as pessoas que buscam um emprego ou que simplesmente precisam pagar contas ao final do mês.

Porém, por ser uma ferramenta que consegue facilitar os trabalhos, as pessoas podem se precipitar em querer atingir rapidamente o sucesso e isso gerar sentimentos de incertezas e decisões erradas.

Por isso, conclui João, é preciso muito estudo e dedicação, para entender os segredos do marketing digital.

