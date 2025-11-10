O poder do no-code: como apps sem código mudam e aceleram o mercado

Ferramentas que permitem a criação de aplicativos e automações sem exigir domínio de programação têm se tornado cada vez mais populares no ambiente corporativo. As plataformas no-code e low-code vêm preenchendo uma lacuna crítica: a demanda por soluções rápidas e acessíveis em todos os setores. As informações foram retiradas do Business Insider.

Segundo a consultoria Gartner, até 2024, 75% das grandes empresas estarão usando pelo menos quatro ferramentas low-code. Com a pandemia acelerando esse processo, especialistas estimam que esse nível de adoção tenha sido antecipado para 2022.

Ferramentas como Airtable, Webflow, Appian, Tonkean e Unqork ganharam destaque. Com interfaces intuitivas e recursos prontos para uso, elas permitem que profissionais de diversas áreas criem seus próprios apps, dashboards e fluxos automatizados.

Em Nova York, por exemplo, autoridades usaram o Unqork para lançar, em apenas 72 horas, um app de mapeamento e resposta à Covid-19, sem escrever uma linha de código.

Grandes empresas como Microsoft, Salesforce e Google também investem pesado nesse mercado.

A Microsoft fortalece seu Power Platform; o Google comprou o AppSheet; e a Salesforce já registra crescimento expressivo na adoção de suas soluções low-code.

A lógica é clara: com menos tempo e recursos disponíveis, é preciso capacitar mais pessoas para resolver problemas com tecnologia, mesmo sem formação técnica.

Esse movimento está intimamente ligado à inteligência artificial. Ao facilitar o acesso a soluções digitais e permitir automações personalizadas, essas ferramentas criam um novo perfil de profissional: o "desenvolvedor cidadão".

São colaboradores capazes de usar IA, dados e automação de forma prática para melhorar processos, criar protótipos e responder rapidamente às mudanças do mercado.

À medida que a IA se torna um diferencial competitivo em todas as áreas, dominar esse tipo de plataforma não é apenas uma habilidade técnica, é uma vantagem estratégica de carreira.

